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Обслуживающей компании передают газовые сети в Карагандинской области

23 Июля 2021 10:10
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Обслуживающей компании передают газовые сети в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области от магистрального газопровода «Сарыарка» первыми получат голубое топливо около трех тысяч потребителей в Жезказгане, Темиртау и Караганде. Построенные газовые сети переходят в доверительное управление обслуживающей компании. После этого будет подана заявка на утверждение тарифа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С ходом реализации проекта по газификации ознакомился председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев во время рабочей поездки в регион. Главе КРЕМ показали пункты распределения газа. Он побывал в районе Михайловки областного центра, где газ уже подведён к частным домам.

«Конечно, газ – это хорошо. Мы с семьёй почти 20 лет живём в этом доме, обогреваемся углём. На зиму закупаем 5–6 тонн. Газ будет выгоднее. Но чтобы поставить котёл, провести трубы внутри дома – это затраты немалые. Надеемся, что предоставят рассрочку», – сказал один из жителей улицы Западной – пенсионер Аман Абжанов.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов сообщил, что в Караганде, Темиртау и Жезказгане завершены первые пусковые комплексы. В трёх городах газовые сети подведены к домам около трех тысяч абонентов. Ведётся строительство второй очереди.

В регионе приступает к работе обслуживающая компания АО «КазТрансГаз Аймак». Она приняла в доверительное управление газовые сети в Жезказгане и Темиртау. Процесс передачи в Караганде завершается. Открыт абонентский отдел компании, где желающие подключить газ смогут получить технические условия.

«Мы видим, что проведена большая работа. Первый этап уже на стадии завершения. Ожидаем, что в августе в наш департамент будет подана заявка на утверждение тарифа. Предварительно состоятся публичные слушания. Учтут интересы всех сторон. Думаю, до начала октября по области будет определена конечная стоимость газа», – отметил Асан Дарбаев.

Проект по газификации Карагандинской области рассчитан до 2035 года. По Караганде планируется 16 пусковых комплексов с охватом около 30 тысяч домов. В Темиртау предусмотрены восемь пусковых комплексов, в Жезказгане – шесть. Разработаны проекты по газификации Шахтинска, Жанааркинского и Осакаровского районов. Разрабатывается ПСД для Каражала, посёлка Жайрем, Бухар-Жырауского и Шетского районов. В этом году начнётся строительство подводящего газопровода в Сарани.


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#Энергетика   #Карагандинская область   #ЖКХ   #Строительство   #Газификация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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