РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:38, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Общегородской экологический челлендж начался среди школьников Алматы

    В Алматы стартовал общегородской экологический челлендж в рамках программы «Таза Қазақстан», направленный на повышение экологической культуры детей и подростков, формирование ответственного отношения к окружающей среде и развитие цифровых творческих навыков, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Общегородской экологический челлендж начался среди школьников Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В целях экологического просвещения среди школьников города проводится общегородской онлайн-челлендж «Экологический калейдоскоп» по созданию электронных экологических открыток. В инициативе принимают участие учащиеся 1–11 классов организаций образования Алматы.

    Общегородской экологический челлендж начался среди школьников Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Основная цель челленджа — формирование экологической ответственности у обучающихся, повышение уровня экологической грамотности, развитие цифровых и творческих компетенций, а также популяризация идей охраны природы.

    В рамках челленджа планируется реализовать задачи по привлечению внимания школьников к вопросам защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов, развитию их креативных и цифровых навыков, а также продвижению экологически ответственного поведения.

    Участники готовят электронные экологические открытки в форматах графики, коллажа и анимации. Работы отражали такие тематические направления, как охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов, раздельный сбор отходов, экономия воды и энергии, а также концепция «Таза қала — қауіпсіз болашақ».

    Общегородской экологический челлендж начался среди школьников Алматы
    Фото: акимат Алматы
    Общегородской экологический челлендж начался среди школьников Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Челлендж будет проходить в несколько этапов. На информационном этапе в образовательных организациях будут разъяснены условия участия. В ходе творческого этапа школьники разрабатают электронные экологические открытки. На этапе челленджа-эстафеты готовые работы будут опубликованы в социальных сетях с хэштегами #ЭкологиялықКалейдоскоп, #ЭкоАлматы, #ТазаҚазақстан. На заключительном этапе наиболее активные участники и авторы лучших работ получат поощрение.

    Проведение данного челленджа способствует повышению экологического сознания учащихся, развитию их творческого потенциала и формированию культуры ответственного отношения к окружающей среде.

    Теги:
    Таза Қазақстан Дети Экология Алматы школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают