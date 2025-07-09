Общая смертность в ВКО снижается, но болезни сердца уносят все больше жизней

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Айнаш Капанова.

По ее словам, в первом квартале 2025 года общая смертность в ВКО снизилась на 7%. Однако количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний выросло на 5,2% — с 238,31 до 250,66 случая на 100 тысяч населения.

Особенно тревожная ситуация наблюдается в Уланском районе, где смертность от болезней сердца увеличилась в 1,6 раза. В городе Риддер рост составил 1,4 раза, а в Тарбагатайском районе — 1,3 раза.

— Заболевания системы кровообращения по-прежнему занимают одно из первых мест среди причин смертности. Это требует не только доступной медицинской помощи, но и осознанного отношения людей к своему здоровью, — подчеркнула Капанова.

В регионе проводится скрининг на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Из запланированных 3272 человек на 1 июня обследованы 2369 (72%). У 55 человек выявлены патологии: 48 — с артериальной гипертензией, 7 — с ишемической болезнью сердца. На диспансерный учёт поставлены 36 пациентов.

Также были озвучены актуальные демографические данные. Население области составляет 724 тысячи человек, из них 638 тысяч — взрослые. При этом зафиксировано снижение рождаемости: в первом квартале 2025 года этот показатель составил 9,6 на тысячу человек — на 18,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Естественный прирост населения снизился на 15,6%.

Медики призывают жителей регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать артериальное давление и вести здоровый образ жизни.

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