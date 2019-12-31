Общежитие на 306 мест построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заложили капсулу под строительство студенческого общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, возведут общежитие по государственно-частному партнерству. Рассчитано оно на 306. Общежитие будет иметь квартирную планировку. Одна комната рассчитана, максимум, на 6 человек.

Сейчас 3,2 тысячи студентов Северо-Казахстанского университета нуждаются в жилье. 58% из них расселили в общежитиях вуза.

«С открытием нового общежития этот показатель вырастет до 67%. Мы и дальше планируем работу в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас рассматриваем строительство общежития для преподавателей», - сказал аким области Кумар Аксакалов.