Общественные советы: Посредничество между властью и обществом

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новый состав общественного совета Жамбылской области утвердили депутаты областного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».О том, как формируются общественные советы корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков.

- Махметгали Нургалиевич, что нового в законе касательно создания общественных советов?

- На очередной ХV сессии Жамбылского облмаслихата возникли разногласия между нашими депутатами по вопросу утверждения состава совета. Замечу, что общественный совет формируется без участия органов власти, поэтому прозвучавшая информация о том, что аким Жамбылской области причастен к расколу среди депутатов, которая публикуется в социальных сетях и в некоторых СМИ, не соответствует действительности. Для избрания членов совета создается рабочая группа на конкурсной основе. В нее вошли 15 представителей общественности. Раньше общественный совет был в компетенции маслихата, секретарь маслихата был председателем рабочей группы, проводил отбор и сам же выносил на утверждение.

Но теперь в нормативные документы внесены изменения – маслихат, как исполнительная власть, не должен вмешиваться в процесс формирования общественного совета. Этим должна заниматься общественность. Поэтому этим вопросом занималась рабочая группа, которая не связана с маслихатом. Вопрос об утверждении или не утверждении состава решается маслихатом.

- Сколько на этот раз было желающих попасть в общественный совет?

- 56 человек подали документы, из них было отобрано 17. Двое идут вне конкурса – один представитель госаппарата областного акимата и один представитель аппарата маслихата. Остальные 15 были избраны на конкурсной основе. На заседании сессии маслихата руководитель рабочей группы Ерканат Манжуов доложил перед депутатами о рекомендуемом составе. В правилах формирования общественного совета указано, что рабочая группа лишь формирует состав и выносит на утверждение на сессию маслихата, а депутаты утверждают. Там не прописано, как должно проходить голосование – по списку или персонально, эта процедура в нормативных документах не прописана. Поэтому я вынес этот вопрос на голосование – списком или пофамильно. Большая часть депутатов была за то, чтобы голосовать за каждого кандидата.

При этом шесть депутатов демонстративно ушли, тем самым выразив свое несогласие с порядком голосования, утвержденным большинством голосов, расценив это как недоверие к рабочей группе. Нет, мы доверяем. Но предлагаем проголосовать за каждого в отдельности. Я думаю, что вышедшие депутаты поступили неправильно, нарушив депутатскую этику. Все-таки депутаты вправе выбирать порядок голосования и у них были вопросы по кандидатам, были обращения от граждан. Также было письменное обращение бывшего председателя общественного совета Амзебека Жолшибекова, не согласного с действиями рабочей группы. В итоге проголосовали 22 депутата, кворум достаточный, мы не нарушили принципы демократии. Напротив - это и есть демократия, мы голосуем не формально списком, который рекомендовала рабочая группа. Из 15-ти 11 утвердили, четверых отклонили, это нормальный процесс.

- В чем суть работы в общественном совете?

- Это, прежде всего, общественная работа, неоплачиваемая. Мотивы, чтобы попасть в общественный совет, у каждого разные. Кто-то действительно хочет приносить пользу народу, служить каким-то переходным мостиком между властью и обществом. А у кого-то просто амбиции. Функция общественного совета - быть посредником между обществом и властью Раньше у нас был совет из 29-ти человек. Нынешний совет утвердили из 17-ти человек. Думаю, здесь за количеством гнаться не нужно. Должны быть работающие люди. В обновленный совет вошли пять предпринимателей, один пенсионер, директор спортшколы, руководители общественных объединений.

- Спасибо за беседу!