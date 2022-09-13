Общественное движение в поддержку Президента создали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создано общереспубликанское общественное движение в поддержку Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициаторами создания движения «За реформы Токаева» выступили известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, врачи, а также лидеры общественных организаций. В их числе Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие.

Главной идеей объединения является общественная поддержка реформ Главы государства, обеспечение условий для их реализации.

«В целом реформы Президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль. Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Это движение будет и дальше продолжать работать после выборов Президента. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца», - сказал на специальной пресс-конференции первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Инициаторы движения в своих выступлениях отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата и т.п. изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.

Представители общественного движения сообщили, что к ним могут присоединиться все желающие. Они уверены, что сторонников преобразований в Казахстане подавляющее большинство. Инициаторы движения также отметили, что каждый казахстанец заинтересован в том, чтобы реформы были доведены до логического завершения, поскольку на каждом этапе они повышают благосостояние и уровень жизни рядовых граждан страны.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, председатель городского филиала Союза писателей Казахстана в городе Нур-Султане Даулеткерей Капулы в ходе брифинга отметили, что в недавнем Послании Президентом озвучен ряд мер социально-экономического характера, который направлен на поддержку молодого поколения. Они считают, что казахстанцы должны дать возможность Главе государства их реализовать.

«И пока этот процесс будет эффективным, мы будем оказывать Главе государства всемерную и всестороннюю поддержку», - отметили они.

Участники движения призвали объединиться всех казахстанцев и поддержать реформы Президента.