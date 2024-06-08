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    22:11, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Обрушение стены строящегося дома в ЗКО: аким района получил взыскание

    Обрушение стены строящегося дома в ЗКО: аким района получил взыскание
    Фото: Kazinform

    В Западно-Казахстанской области из-за сильного ветра был поврежден строительный объект, который строят для пострадавших от паводка, передает корреспондент агентства Kaziform. 

    В соцсетях распространяется видео, в котором говорится, что в селе Коржын Аккозского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области произошло обрушение стены строящегося дома из-за сильного ветра. 

    Как сообщили в акимате ЗКО, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

    - В селе Коржын Каратобинского района, пострадавшем от наводнения, ведется строительство индивидуальных жилых домов для 90 семей. Сотрудники управления государственного архитектурно-строительного контроля ежедневно проверяют качество строительных работ. Кроме того, с помощью специально установленных видеокамер ход строительства контролирует и областной акимат. Акиму Каратобинского района и руководителю управления государственного архитектурно-строительного контроля по указанному нарушению сделано предупреждение, – сообщили в областном акимате.

    Напомним, режим чрезвычайного положения из-за паводка был введен в Каратобинском районе еще в конце марта. Сейчас в регионе полным ходом идут работы  по строительству жилья для пострадавших от паводков. Для мониторинга строительства установлено 16 камер видеонаблюдения в 8 населенных пунктах области.

     

     

    Теги:
    ЗКО Жилье Строительство Происшествия Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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