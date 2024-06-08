Обрушение стены строящегося дома в ЗКО: аким района получил взыскание

В Западно-Казахстанской области из-за сильного ветра был поврежден строительный объект, который строят для пострадавших от паводка, передает корреспондент агентства Kaziform.

В соцсетях распространяется видео, в котором говорится, что в селе Коржын Аккозского сельского округа Каратобинского района Западно-Казахстанской области произошло обрушение стены строящегося дома из-за сильного ветра.

Как сообщили в акимате ЗКО, в настоящее время ведутся восстановительные работы.

- В селе Коржын Каратобинского района, пострадавшем от наводнения, ведется строительство индивидуальных жилых домов для 90 семей. Сотрудники управления государственного архитектурно-строительного контроля ежедневно проверяют качество строительных работ. Кроме того, с помощью специально установленных видеокамер ход строительства контролирует и областной акимат. Акиму Каратобинского района и руководителю управления государственного архитектурно-строительного контроля по указанному нарушению сделано предупреждение, – сообщили в областном акимате.

Напомним, режим чрезвычайного положения из-за паводка был введен в Каратобинском районе еще в конце марта. Сейчас в регионе полным ходом идут работы по строительству жилья для пострадавших от паводков. Для мониторинга строительства установлено 16 камер видеонаблюдения в 8 населенных пунктах области.