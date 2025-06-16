Обрушение моста в Индии: погибли туристы

Предполагается, что еще несколько человек утонули в результате обрушения. Удалось спасти 39 человек.

Инцидент произошёл в воскресенье в районе Кундмала — популярном туристическом месте, куда во время сезона муссонов приезжают много людей.

В момент обрушения на мосту находились десятки людей, которые упали в реку. Некоторые из них, по сообщениям, были унесены течением.

На место прибыли сотрудники полиции и спасатели, в том числе Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

По словам Фаднависа, семьи погибших получат компенсацию, а расходы на лечение пострадавших возьмёт на себя правительство.

Очевидец по имени Амол, находившийся в тот момент на мосту, рассказал, что конструкция шаталась в течение пяти минут, прежде чем обрушится.

— Я пытался удержаться в воде 15 минут, прежде, чем смог ухватиться за трубу и выбраться. Первыми на помощь пришли местные жители, — сообщил он NDTV.

Сообщается, что местные жители ранее выражали обеспокоенность по поводу прочности моста, который был реконструирован 4–5 лет назад. Однако многие туристы не знали об этой опасности.

Ранее сообщалось, что вертолет потерпел крушение в Гималаях на севере Индии. Также 12 июня самолет Air India потерпел крушение: на борту находилось более 240 человек. Полиция обнаружила одного выжившего пассажира.