Образцовый водитель: карагандинка за 30 лет ни разу не нарушила ПДД

В Карагандинской области продолжается акция «Образцовый водитель», направленная на повышение культуры дорожного движения и профилактику ДТП. Патрульные полицейские останавливают автолюбителей, которые безукоризненно соблюдают ПДД, и выражают им благодарность.

Одной из таких водителей стала Светлана Швачкина — обладательница почти 30-летнего стажа. За три десятилетия она ни разу не привлекалась к административной ответственности и не попадала в аварии.

— Я управляю автомобилем почти 30 лет и за все это время не нарушила правила. Вождение стало для меня необходимостью, а сегодня я делюсь своими знаниями с детьми. В гимназии № 95 я руководствую кружком юных инспекторов движения «Сирена», где обучаю школьников основам дорожной безопасности. Уверена, что формировать культуру поведения на дороге нужно с раннего возраста», — рассказала Светлана Швачкина.

По данным полиции, в рамках акции благодарственные сертификаты и памятные подарки получили около ста водителей, не имеющих нарушений.

— Мероприятие проводится в рамках республиканской акции «Безопасная дорога». Наша главная задача — предупреждение дорожно-транспортных происшествий и популяризация соблюдения правил среди водителей, — отметила старший инспектор управления административной полиции Татьяна Малиновская.

В завершение встречи Светлана Швачкина обратилась к участникам дорожного движения с призывом.