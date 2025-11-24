Образцовый водитель: карагандинка за 30 лет ни разу не нарушила ПДД
В Караганде женщина-водитель за 30 лет ни разу не нарушила правила дорожного движения, передает Kazinform со ссылкой на ДП области.
В Карагандинской области продолжается акция «Образцовый водитель», направленная на повышение культуры дорожного движения и профилактику ДТП. Патрульные полицейские останавливают автолюбителей, которые безукоризненно соблюдают ПДД, и выражают им благодарность.
Одной из таких водителей стала Светлана Швачкина — обладательница почти 30-летнего стажа. За три десятилетия она ни разу не привлекалась к административной ответственности и не попадала в аварии.
— Я управляю автомобилем почти 30 лет и за все это время не нарушила правила. Вождение стало для меня необходимостью, а сегодня я делюсь своими знаниями с детьми. В гимназии № 95 я руководствую кружком юных инспекторов движения «Сирена», где обучаю школьников основам дорожной безопасности. Уверена, что формировать культуру поведения на дороге нужно с раннего возраста», — рассказала Светлана Швачкина.
По данным полиции, в рамках акции благодарственные сертификаты и памятные подарки получили около ста водителей, не имеющих нарушений.
— Мероприятие проводится в рамках республиканской акции «Безопасная дорога». Наша главная задача — предупреждение дорожно-транспортных происшествий и популяризация соблюдения правил среди водителей, — отметила старший инспектор управления административной полиции Татьяна Малиновская.
В завершение встречи Светлана Швачкина обратилась к участникам дорожного движения с призывом.
— Прошу всех водителей соблюдать правила, не превышать скорость и не выезжать на встречную полосу. Безопасность на дороге зависит от каждого, — сказала она.