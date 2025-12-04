Образцовых водителей наградили в Казахстане

Водителям, демонстрировавшим аккуратное и законопослушное поведение на дороге, вручили сертификаты страховой компании, благодарственные письма, памятные подарки и агитационные материалы по безопасности дорожного движения.

— Одним из ярких примеров стала жительница Карагандинской области Светлана Швачкина, обладающая почти 30-летним водительским стажем. За три десятилетия она ни разу не привлекалась к административной ответственности и не попадала в дорожно-транспортные происшествия. — говорится в сообщении МВД РК.

Житель Акмолинской области Манарбек Мухамеджанов, который за многие годы за рулем зарекомендовал себя как аккуратный и ответственный водитель, рассказал, что дисциплина на дороге в их семье передается по наследству. Его отец никогда не нарушал ПДД, и теперь эти же принципы он прививает своему сыну.

Профилактическая акция «Образцовый водитель» — 2025 направлена на развитие культуры безопасного и дисциплинированного вождения, повышение правосознания участников дорожного движения и поддержку инициативы «Закон и порядок», ориентированной на снижение числа ДТП.

Полиция напоминает, что дорожная безопасность — это общая ответственность. Ведомство призывает всех водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и помнить: даже самая современная техника остается источником повышенной опасности. Только сознательное поведение каждого делает дороги страны безопаснее.