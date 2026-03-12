Обочина дороги возле моста обрушилась в Туркестанской области

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, что опасный участок находится рядом с мостом.

Дорога, проходящая возле населенного пункта Жетиказына, относящегося к Ералиевскому сельскому округу, является автомобильной дорогой областного значения КХ-75 «Макталы — Асыката».

Фото: акимат Жетысайского района Туркестанской области

По данным районного акимата, на участке 31+500 км возле населенного пункта было выявлено разрушение обочины и проседание грунта.

— Данная дорога находится на балансе учреждения «Оңтүстік жолдары», подведомственного управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области. В настоящее время владельцем дороги на данном участке ведутся восстановительные работы, — сообщили в районном акимате.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения установлены необходимые дорожные знаки и приняты соответствующие меры безопасности.

По словам представителей ответственного учреждения, ситуация находится под контролем.

Ранее мы писали о том, что из-за полувековой канализации провалилась дорога в Шымкенте.