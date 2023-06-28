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Обновленный туристский маршрут презентовали в Сайрам-Угамском нацпарке

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Июня 2023, 21:21
Обновленный туристский маршрут презентовали в Сайрам-Угамском нацпарке Фото: ПРООН

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) состоялось открытие обновленного туристского маршрута «Сайрамсу аңыздары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ПРООН сообщили, что работы по обновлению маршрута включили в себя установку входной группы, смотровых площадок, арт-объектов, указателей и стендов, содержащих информацию о биологическом разнообразии национального парка. Во всех элементах обустройства использованы местные природные материалы, которые максимально вписаны в местный природный ландшафт и смысловую концепцию маршрута.

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Общая протяженность маршрута от входной группы и обратно составляет около 16 км, путь на тропе занимает около шести-восьми часов с преодолением подъемов и спусков. Концепция маршрута «Сайрамсу аңыздары» основывается на знакомстве человека с уникальной природой Западного Тянь-Шаня.

На сегодняшний день особо охраняемые природные территории, в частности национальные парки, играют ключевую роль в развитии экологического туризма.

В Казахстане насчитывается 14 национальных парков, охватывающих богатое биологическое разнообразие лесов, гор, пустынь и озер. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, за 2022 год национальные парки страны посетили около 2 миллионов туристов, что на 25% выше, чем в 2021 году.

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При поддержке ПРООН в Сайрам-Угамском национальном парке ведется планомерная работа в части развития экотуризма. Благоустройство туристских маршрутов и троп на природных территориях повышает безопасность любителей путешествий на природе, а также позволяет распределить равномерно рекреационную нагрузку. В прошлом году Сайрам-Угамский национальный парк, являющийся крупнейшим в Туркестанской области, посетили 68 350 человек, с начала 2023 года – 64 500 туристов.

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«На протяжении многих лет ПРООН решительно поддерживает приверженность Казахстана к достижению целей устойчивого развития. Повышение потенциала особо охраняемых природных территорий, развитие экологического туризма, поддержка местных сообществ, являются одними из ключевых задач на этом пути и составляют основу для экономического и социального благополучия регионов, благоприятно воздействуют на сохранение биоразнообразия и экологических систем. Сегодня ПРООН совместно с национальными партнерами проводит ряд инициатив для развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях Казахстана, активно поддерживает местное население и принимает комплексные меры, чтобы минимизировать риски, связанные с потерей биоразнообразия», - отметила Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа.

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Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев отметил, что в целях устойчивого развития экотуризма ведомством ведется работа по совершенствованию законодательной базы в области особо охраняемых природных территории.

«Обновлен Национальный стандарт 2993–2017 по экотуризму. В целях обеспечения прозрачности сбора платы за использование охраняемых природных территорий и снижения коррупционных рисков в национальных парках проводится работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов. Пилотные проекты по автоматизации контрольно-пропускных пунктов реализуются в национальных парках «Көлсай көлдері» и Иле-Алатау. В национальных парках Чарын и Алтын-Эмель обустроены популярные маршруты в Чарынском каньоне и на Поющих барханах. Большинство нацпарков подключены к услугам платежей банков для приобретения посетителями онлайн входных билетов», - сказал он.

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Стоит отметить, что при поддержке ПРООН туристские маршруты также обновлены в Катон-Карагайском национальном парке и национальном парке «Көлсай көлдері». Также, в части развития устойчивого туризма ПРООН запустила виртуальный тур, который содержит детальную информацию о природных объектах Сайрам-Угамского национального парка. Всего виртуальные туры внедрены в пяти особо охраняемых природных территориях страны: Западно-Алтайском заповеднике, Катон-Карагайском, Сайрам-Угамском и Тарбагатайском национальных парках и в национальном парке «Көлсай көлдері».

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В течение 14 последних лет при поддержке ПРООН были созданы восемь новых особо охраняемых природных территорий, расширены площади трех существующих особо охраняемых природных территорий. Появились природные резерваты «Акжайык», «Алтын-Дала», «Иле-Балхаш» и национальные парки «Буйратау», «Жонгар Алатау» и «Тарбагатай». Впервые в Казахстане созданы экологические коридоры «Капшагай-Балхаш» и «Ырғыз-Төрғай-Жыланшық» на площади 2,9 млн га.

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Кроме того, в рамках деятельности ПРООН особое внимание уделяется внедрению программы дополнительного экологического образования в общеобразовательных школах, ведется работа с местным населением, осуществляется поддержка сельских предпринимателей для развития устойчивых видов бизнеса. Так, при поддержке ПРООН в рамках Программы кредитования «Эко-Даму» профинансировано 39 бизнес-проектов на общую сумму 227 млн тенге.

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