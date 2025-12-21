Обновленную сейсмостанцию запустили в Алматинской области

Станция занимается наблюдением за сейсмической активностью Северного Тянь-Шаня. Она работает с 1976 года и расположена в нескольких километрах от одноименного села.

В рамках обновления на объекте построили современное модульное здание, оборудованное для круглосуточной работы специалистов и их проживания. Станцию оснастили новым оборудованием, которое позволяет точнее фиксировать землетрясения и быстрее передавать данные.

Во время открытия глава МЧС Чингис Аринов вручил сотрудникам станции ключи от специализированного служебного транспорта, необходимого для обслуживания объекта и проведения полевых работ.

В МЧС сообщили, что обновление сейсмостанций в сейсмоопасных регионах страны будет продолжено. Ранее вблизи Алматы уже была модернизирована станция «Известковый».

Ранее в казахстанских селах начали свою работу четыре добровольных противопожарных пункта.