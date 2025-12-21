РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обновленную сейсмостанцию запустили в Алматинской области

    Вблизи села Кастек в Алматинской области после модернизации открыли сейсмологическую станцию «Кастек», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Обновленную сейсмостанцию запустили в Алматинской области
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Станция занимается наблюдением за сейсмической активностью Северного Тянь-Шаня. Она работает с 1976 года и расположена в нескольких километрах от одноименного села.

    В рамках обновления на объекте построили современное модульное здание, оборудованное для круглосуточной работы специалистов и их проживания. Станцию оснастили новым оборудованием, которое позволяет точнее фиксировать землетрясения и быстрее передавать данные.

    Во время открытия глава МЧС Чингис Аринов вручил сотрудникам станции ключи от специализированного служебного транспорта, необходимого для обслуживания объекта и проведения полевых работ.

    В МЧС сообщили, что обновление сейсмостанций в сейсмоопасных регионах страны будет продолжено. Ранее вблизи Алматы уже была модернизирована станция «Известковый».

    Ранее в казахстанских селах начали свою работу четыре добровольных противопожарных пункта.

    Теги:
    МЧС Сейсмостанции Алматинская область Сейсмологи
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают