Четыре добровольных противопожарных пункта начали работу в селах Казахстана

Расширение сети пунктов пожаротушения добровольных противопожарных формирований позволяет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень защиты жизни и имущества сельского населения.

В селе Терісаккан Кобдинского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие нового пункта пожаротушения. Строительство пожарного пункта было осуществлено при непосредственной поддержке местного предпринимателя — жителя села. Новый пункт включен в систему противопожарной защиты региона и обеспечивает безопасность трех населенных пунктов с общей численностью населения 1 815 человек.

В Атырауской области в селе Акжайык Махамбетского района после реконструкции введен в эксплуатацию пожарный пост, обеспечивающий пожарную безопасность населенного пункта с численностью 1 197 человек. Объект оборудован всеми необходимыми служебно-бытовыми помещениями для круглосуточного несения службы. Материально-техническое оснащение включает пожарное и спасательное оборудование, средства связи и экипировку личного состава.

В Карагандинской области на базе крестьянского хозяйства ТОО «Звездное» начал работу пункт пожаротушения в селе Жулдыз Осакаровского района. Он будет обеспечивать безопасность пяти населенных пунктов с численностью населения 3 700 человек. Пункт будет функционировать круглогодично и оснащен всеми необходимыми служебно-бытовыми условиями. На вооружении — пожарная автоцистерна, личный состав полностью обеспечен боевой одеждой и необходимым снаряжением.

В области Абай в селе Кайнар Караоленского сельского округа Жанасемейского района состоялось торжественное открытие модернизированного пункта пожаротушения. Пункт обслуживает село Кайнар, Караоленский сельский округ и более 30 зимовок, охватывая 350 домов и 1 398 жителей. Объект оснащен современной инфраструктурой и тремя единицами пожарной техники.

Напомним, в Шымкенте состоялось торжественное открытие первого в Казахстане универсального комплекса экстренных служб, объединившего на одной территории подразделения противопожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции.