    17:36, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожарные, медики и полицейские: первый комплекс экстренных служб открыли в РК

    В Шымкенте состоялось торжественное открытие первого в Казахстане универсального комплекса экстренных служб, объединившего на одной территории подразделения противопожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции, передает Kazinform со ссылкой на МЧС. 

    Пожарные, медики и полицейские: первый комплекс экстренных служб открыли в РК
    Фото: МЧС

    В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков, ветераны гражданской защиты, а также руководители профильных департаментов.

    Уникальный проект реализован в рамках программы «План развития территорий» и направлен на укрепление системы общественной безопасности и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Пожарные, медики и полицейские: первый комплекс экстренных служб открыли в РК
    Фото: МЧС

    Глава МЧС вручил символические ключи и отметил высокую готовность подразделений к началу круглосуточного дежурства, подчеркнув, что объединение экстренных служб на одной площадке позволит существенно сократить время реагирования и повысить эффективность защиты населения.

    Новый объект построен за счет местного бюджета всего за шесть месяцев. В здании размещены служебные помещения, пост газодымозащитной службы МЧС, столовая, учебный класс, учебная башня и спортивная площадка.

    Пожарные, медики и полицейские: первый комплекс экстренных служб открыли в РК
    Фото: МЧС

    Предусмотрены отдельные помещения для сотрудников полиции и скорой помощи. Здесь дислоцирована пожарная часть № 8, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

    Комплекс обеспечивает безопасность более 16,5 тысячи жителей микрорайона Елтай. До конца текущего года аналогичный объект будет введен в эксплуатацию в микрорайоне Сауле. В 2026 году в Шымкенте планируется строительство еще шести подобных универсальных комплексов экстренных служб.

    Ранее мы писали, что в Астане объединили номера служб реагирования 101 и 112. 

    Диана Калманбаева
