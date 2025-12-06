Пожарные, медики и полицейские: первый комплекс экстренных служб открыли в РК

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков, ветераны гражданской защиты, а также руководители профильных департаментов.

Уникальный проект реализован в рамках программы «План развития территорий» и направлен на укрепление системы общественной безопасности и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Фото: МЧС

Глава МЧС вручил символические ключи и отметил высокую готовность подразделений к началу круглосуточного дежурства, подчеркнув, что объединение экстренных служб на одной площадке позволит существенно сократить время реагирования и повысить эффективность защиты населения.

Новый объект построен за счет местного бюджета всего за шесть месяцев. В здании размещены служебные помещения, пост газодымозащитной службы МЧС, столовая, учебный класс, учебная башня и спортивная площадка.

Фото: МЧС

Предусмотрены отдельные помещения для сотрудников полиции и скорой помощи. Здесь дислоцирована пожарная часть № 8, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Комплекс обеспечивает безопасность более 16,5 тысячи жителей микрорайона Елтай. До конца текущего года аналогичный объект будет введен в эксплуатацию в микрорайоне Сауле. В 2026 году в Шымкенте планируется строительство еще шести подобных универсальных комплексов экстренных служб.

