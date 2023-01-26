Обновления Сената призваны защитить интересы всех граждан страны — эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в верхней Палате Парламента страны избранием спикера и вице-спикера Палаты завершилось обновление состава депутатов. Значение этого события для страны разъяснила старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Гульмира Туканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт подчеркнула, что в середине января этого года половина из 40 сенаторов, как и положено раз в три года, была избрана региональными маслихатами. В их числе есть представители трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской.

Таким образом Сенат обеспечивает полную региональную представленность интересов в законодательной ветви власти страны.

Кроме этого, Указом Президента было назначено 10 сенаторов, половина из которых – по специальной квоте для членов Ассамблеи народа Казахстана.

«В целом были обновлены механизмы реализации представительства интересов различных социальных групп в высшем законодательном органе страны, что стало возможным благодаря конституционным изменениям, принятым в июне прошлого года на референдуме. Соответственно, различные механизмы обновления депутатского состава Сената призваны обеспечить представленность и защиту интересов всех граждан страны», - сказала спикер.

По словам Гульмиры Тукановой, завершение формирования состава Сената представляет собой важное событие в цепочке политических событий страны, особенно в контексте предстоящих выборов в Мажилис. На время отсутствия Мажилиса все законодательные функции выполняются Сенатом, что позволяет обеспечить устойчивость работы данной ветви власти даже в условиях больших перемен.

«В качестве органа публичной власти Сенат продемонстрировал признаки успешной институционализации», - добавила спикер.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента.

Маулен Ашимбаев вновь избран председателем Сената. Также были избраны заместитель спикера, председатели и члены постоянных комитетов Палаты.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все зарегистрированные политические партии страны были допущены к участию во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК. Во внеочередных выборах депутатов маслихатов из семи партий не сможет участвовать партия «Respublica», ограничена в участии Казахстанская партия зеленых «Байтақ».

Фото: kisi.kz