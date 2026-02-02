Обновление парка техники позволило «Казводхозу» вдвое сократить расходы на ремонт
В 2025 году парк техники РГП «Казводхоз» был обновлен на 27%, что позволило на 85% сократить затраты на аренду техники и вдвое сократить затраты на ее ремонт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел заседание, на котором были подведены итоги работы предприятия в 2025 году.
На сегодня на балансе РГП «Казводхоз» имеется более 2100 единиц техники. В прошлом году на средства Фонда развития промышленности было приобретено 576 единиц. На тарифные средства приобретено 135 единиц спецтехники.
В результате в 2025 году были проведены ремонтные работы на 375 гидротехнических сооружениях, выполнена механизированная очистка 1840 км ирригационных каналов.
В этом году предприятие планирует закупить 146 единиц техники, включая земснаряды, катера, катки, насосы и бетономешалки. Также заключен договор на оснащение 1876 единиц спецтехники и автотранспорта GPS-трекерами.
Начата подготовка к весенним паводкам. Все филиалы утвердили планы пропуска паводковых вод, проведен осмотр гидротехнических сооружений, установлены системы оповещения. Режимы работы водохранилищ согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, обеспечивается запас свободной емкости для принятия паводковых вод. Подготовлены инертные материалы и 572 единицы техники.
В целях развития малой гидроэнергетики отобраны 29 гидротехнических сооружений для установки малых гидроэлектростанций. Разработана дорожная карта развития малых ГЭС на гидротехнических объектах РГП «Казводхоз».
В рамках развития международного сотрудничества подписан меморандум с Корпорацией водных ресурсов Республики Корея (K-Water), предусматривающий обмен опытом и технологиями, а также сотрудничество в развитии малой энергетики.
Также РГП «Казводхоз» вошло в состав Азиатского водного совета (AWC), объединяющего 176 организаций в сфере водных ресурсов из 26 стран континента. Участие в AWC позволит предприятию внедрять цифровые технологии и инновационные подходы к управлению водными ресурсами, а также укреплять сотрудничество с ведущими азиатскими и международными организациями для участия в стратегическом планировании, реализации совместных проектов и обмена опытом.
В рамках сотрудничества с китайской компанией Power China курсы повышения квалификации в КНР прошли 125 специалистов водной отрасли, включая работников РГП «Казводхоз». Все расходы взяла на себя принимающая сторона.
Кроме того, в прошлом году заработная плана производственного персонала филиалов предприятия была повышена в среднем на 35-50%.
— Перед предприятием стоит важная задача по реализации стратегических документов по трансформации водохозяйственной отрасли Казахстана, включая Концепцию развития системы управления водными ресурсами и Комплексный план развития водной отрасли. Министерство создало все необходимые условия для успешного и своевременного достижения всех целевых индикаторов. Предоставлена новая техника, увеличена заработная плата работников предприятия, организованы программы повышения квалификации. Поэтому необходимо обеспечить полную реализацию всех запланированных на текущий год проектов, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.