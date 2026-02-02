Обновление парка техники позволило «Казводхозу» вдвое сократить расходы на ремонт

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел заседание, на котором были подведены итоги работы предприятия в 2025 году.

На сегодня на балансе РГП «Казводхоз» имеется более 2100 единиц техники. В прошлом году на средства Фонда развития промышленности было приобретено 576 единиц. На тарифные средства приобретено 135 единиц спецтехники.

В результате в 2025 году были проведены ремонтные работы на 375 гидротехнических сооружениях, выполнена механизированная очистка 1840 км ирригационных каналов.

В этом году предприятие планирует закупить 146 единиц техники, включая земснаряды, катера, катки, насосы и бетономешалки. Также заключен договор на оснащение 1876 единиц спецтехники и автотранспорта GPS-трекерами.

Начата подготовка к весенним паводкам. Все филиалы утвердили планы пропуска паводковых вод, проведен осмотр гидротехнических сооружений, установлены системы оповещения. Режимы работы водохранилищ согласовываются с бассейновыми водными инспекциями, обеспечивается запас свободной емкости для принятия паводковых вод. Подготовлены инертные материалы и 572 единицы техники.

В целях развития малой гидроэнергетики отобраны 29 гидротехнических сооружений для установки малых гидроэлектростанций. Разработана дорожная карта развития малых ГЭС на гидротехнических объектах РГП «Казводхоз».

В рамках развития международного сотрудничества подписан меморандум с Корпорацией водных ресурсов Республики Корея (K-Water), предусматривающий обмен опытом и технологиями, а также сотрудничество в развитии малой энергетики.

Также РГП «Казводхоз» вошло в состав Азиатского водного совета (AWC), объединяющего 176 организаций в сфере водных ресурсов из 26 стран континента. Участие в AWC позволит предприятию внедрять цифровые технологии и инновационные подходы к управлению водными ресурсами, а также укреплять сотрудничество с ведущими азиатскими и международными организациями для участия в стратегическом планировании, реализации совместных проектов и обмена опытом.

В рамках сотрудничества с китайской компанией Power China курсы повышения квалификации в КНР прошли 125 специалистов водной отрасли, включая работников РГП «Казводхоз». Все расходы взяла на себя принимающая сторона.

Кроме того, в прошлом году заработная плана производственного персонала филиалов предприятия была повышена в среднем на 35-50%.