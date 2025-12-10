РУ
    18:10, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обновление медицинской инфраструктуры ВКО: стройки, ремонт и новая техника

    В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная модернизация системы здравоохранения – от строительства новых медицинских объектов до оснащения больниц высокотехнологичным оборудованием, передает агентство Kazinform.

    больницы в ВКО
    Фото: акимат ВКО

    На очередной двадцать шестой сессии областного маслихата депутаты заслушали подробный отчет о реализации перспективного плана развития отрасли – уже сегодня в регионе построены 35 медицинских объектов, а уровень оснащенности больниц достиг 87,5%.

    Был рассмотрен ключевой вопрос – реализация перспективного плана развития здравоохранения региона. С докладом выступил руководитель областного управления здравоохранения Толеген Жигитаев. Депутаты заслушали подробную информацию о строительстве новых объектов, капитальном ремонте, закупе медицинского оборудования и дальнейшем развитии системы.

    Строительство: 35 объектов уже в строю

    Одним из ключевых направлений остается национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». В рамках этого проекта по области всего запланировано строительство 36 медицинских объектов – 27 взамен старых и 9 новых. Общая стоимость программы складывается на основе республиканского и местного бюджетов, а также средств СГФ.

    На сегодняшний день построено 35 объектов здравоохранения: в 2023 году – 17 объектов, в 2024 году – 13 объектов, в 2025 года – 5 объектов.

    Также в этом году будет завершен еще один медобъект – врачебная амбулатория в селе Волчанка.

    Параллельно в 2025 году продолжены работы по крупным объектам:

    • центр гематологии;
    • многопрофильный больничный комплекс со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Риддере;
    • модернизация 1-3 этажей хирургического корпуса Восточно-Казахстанского областного многопрофильного «Центра онкологии и хирургии»;
    • реконструкция и перепланировка стационара под родильный дом КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» в Усть-Каменогорске по улице Утепова, 37;
    • перепланировка с капитальным ремонтом части помещений Восточно-Казахстанской областной больницы по улице Протозанова, 7 под отделение реанимации;
    • врачебные амбулатории в селе Каратал Зайсанского района и в селе Ахмирово города Усть-Каменогорска.

    Кроме того, уже введена в эксплуатацию поликлиника на 150 посещений в поселке Касым Кайсенова Уланского района.

    Капитальный ремонт: 11 объектов

    В 2025 году на проведение капитального ремонта по 11 объектам здравоохранения выделено 3,7 миллиардов тенге – финансирование распределено по нескольким программам.

    По линии трансфертов общего характера на три объекта направлено 1 045,0 миллиона тенге – это вентиляция, инженерные сети, электроснабжение ОСМЦ, здание Поликлиники №1 и врачебная амбулатория в селе Асубулак.

    По программе «Ауыл – Ел бесігі» на капитальный ремонт четырех объектов выделено 1 104,9 миллионов тенге:

    • врачебная амбулатория в селе Тугыл Тарбагатайского района;
    • врачебная амбулатория в селе Привольное Уланского района;
    • блок Б (1-2 этажи) районной больницы Курчумского района;
    • здание поликлиники и водоснабжения районной больницы Тарбагатайского района.

    Из областного бюджета на капитальный ремонт 7 объектов направлено 1 403,4 миллиарда тенге:

    • отделка помещений здания стационара ОСМЦ,
    • урологическое отделение ОСМЦ;
    • инфекционное отделение РБ Тарбагатайского района;
    • лифты в Маркаколе;
    • лифты РБ района Самар;
    • инфекционное отделение РБ Зайсанского района;
    • здание морга районной больницы Зайсанского района;
    • здание районной больницы Глубоковского района.

    На сегодняшний день по 8 объектам ремонт продолжается, включая поликлинику №1 Усть-Каменогорска, инфекционное отделение в Зайсане, лифты в Маркаколе, врачебные амбулатории и блок Б Курчумской больницы.

    По 4 объектам работы уже завершены, в том числе по электроснабжению, инженерным сетям, урологическому отделению ОСМЦ, инфекционному отделению Тарбагатайского района, лифтам в районе Самар и ВА в селе Привольное.

    Оборудование: от маммографов до ангиографии

    Отдельный блок отчета был посвящен обновлению медицинского оборудования.

    В рамках трансфертов общего характера проводится оснащение многопрофильных больниц – 34 единицы техники. В перечень закупок вошло высокотехнологичное оборудование: цифровой маммограф, рентген-аппарат, ангиографическая система, аппарат искусственного кровообращения, компьютерный томограф, ультразвуковая система, наркозно-дыхательные аппараты, видеоэндоскопические системы.

    медицинское оборудование
    Фото: акимат ВКО

    Для районных больниц закупается 72 единицы оборудования, в том числе:

    • Глубоковский район – маммограф и рентген-аппарат;
    • Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский районы – флюорографические рентген-аппараты;
    • район Улкен Нарын – рентгеновский маммографический комплекс.

    За счет республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями проводится оснащение 9 единицами оборудования. В рамках национального проекта запланирована поставка 1 МРТ для межрайонной больницы района Алтай.

    За счет областного бюджета:

    • проводится оснащение централизованной системой медицинского газоснабжения городской больницы №4;
    • закуплена рентгеновская трубка для областной больницы;
    • заключен договор на оснащение газовым хроматографом областного центра психического здоровья;
    • закуплены 10 виброакустических аппаратов.

    Для станции скорой медицинской помощи выделены средства на приобретение 3 реаномобилей и 36 единиц автотранспорта на условиях финансового лизинга. После поставки техника будет передана в районные организации.

    По состоянию на 27.11.2025 года: заключены договоры на сумму 1 573,0 миллиона тенге, поставлено оборудование на 1 281,639 миллиона тенге, общий уровень оснащенности больниц составляет 87,5%.

    Заслушав отчет руководителя Восточно-Казахстанского областного управления здравоохранения Толегена Жигитаева, областной маслихат отметил, что управлением проводится определенная работа по реализации Плана развития здравоохранения области.

    Депутаты приняли отчет к сведению и дали ряд рекомендаций:

    • продолжить строительство и ввод в эксплуатацию оставшихся объектов;
    • обеспечить своевременное завершение капитальных ремонтов;
    • усилить работу по оснащению медицинских организаций современным оборудованием;
    • поддерживать уровень оснащенности не ниже 87,5%.

    Также акимам городов и районов рекомендовано на постоянной основе контролировать ввод объектов здравоохранения.

    Руководитель управления здравоохранения должен проинформировать маслихат о ходе исполнения решения. Контроль возложен на профильную комиссию.

    Таким образом, Восточно-Казахстанская область постепенно подходит к завершению ключевых строек в сельском здравоохранении и масштабному обновлению оборудования. В 2025 году региону предстоит закрыть последний строительный объект, завершить капремонты и довести уровень технического оснащения медицинских организаций до устойчивого системного уровня.

    Здравоохранение ВКО Восточно-Казахстанская область Акимат Больницы
