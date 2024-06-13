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    09:26, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Обновлен список недобросовестных застройщиков Караганды

    строительство
    Фото: акимат Астаны

    В Караганде семь компаний попали в список недобросовестных застройщиков. Они начали строительство без разрешительных документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области представило новый список компаний, которые начали строительство без разрешительных документов. Таких застройщиков в Караганде семь.

    В список попали:

    • ТОО «Т-К Building» (ЖК «Al-Farabi»);
    • ТОО «ТТ INVEST-2022» (ЖК «Хан»);
    • ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);
    • ТОО «Elite Home Invest» (ЖК «Life Garden»);
    • ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты Отбасы»);
    • ИП «Григорян» (МЖД по адресу: пер. Ремесленный, 2);
    • ТОО «Лидер Строй» (ЖК «Арена»).

    Ведомство рекомендует карагандинцам внимательно проверять документы перед приобретением квартир в строящихся жилищных комплексах.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Квартиры Акимат Карагандинская область Жилье Караганда Строительство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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