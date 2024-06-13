09:26, 13 Июнь 2024 | GMT +6
Обновлен список недобросовестных застройщиков Караганды
В Караганде семь компаний попали в список недобросовестных застройщиков. Они начали строительство без разрешительных документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.
Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области представило новый список компаний, которые начали строительство без разрешительных документов. Таких застройщиков в Караганде семь.
В список попали:
- ТОО «Т-К Building» (ЖК «Al-Farabi»);
- ТОО «ТТ INVEST-2022» (ЖК «Хан»);
- ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);
- ТОО «Elite Home Invest» (ЖК «Life Garden»);
- ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты Отбасы»);
- ИП «Григорян» (МЖД по адресу: пер. Ремесленный, 2);
- ТОО «Лидер Строй» (ЖК «Арена»).
Ведомство рекомендует карагандинцам внимательно проверять документы перед приобретением квартир в строящихся жилищных комплексах.