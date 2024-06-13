Обновлен список недобросовестных застройщиков Караганды

В Караганде семь компаний попали в список недобросовестных застройщиков. Они начали строительство без разрешительных документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области представило новый список компаний, которые начали строительство без разрешительных документов. Таких застройщиков в Караганде семь.

В список попали:

ТОО «Т-К Building» (ЖК «Al-Farabi»);

ТОО «ТТ INVEST-2022» (ЖК «Хан»);

ТОО «Satti Lux Stroy» (ЖК «Нура»);

ТОО «Elite Home Invest» (ЖК «Life Garden»);

ТОО «ККК Бетон» (ЖК «Бақытты Отбасы»);

ИП «Григорян» (МЖД по адресу: пер. Ремесленный, 2);

ТОО «Лидер Строй» (ЖК «Арена»).

Ведомство рекомендует карагандинцам внимательно проверять документы перед приобретением квартир в строящихся жилищных комплексах.