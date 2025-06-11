Обновлен состав Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике

В указ внесены следующие изменения: «в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом: пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и ее членов. Президент Республики Казахстан определяет ее персональный состав».

Также в новой редакции изложен состав Национальной комиссии и выглядит следующим образом:

Балаева Аида Галымовна — министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель

Искакова Жулдызай Амангельдиновна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, политолог, PhD, заместитель председателя (по согласованию)

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы — заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт парламентаризма» Управления материально-технического обеспечения, заместитель председателя (по согласованию)

Тарасенко Елена Ивановна — общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

Умарова Айман Муратовна — адвокат, правозащитник, член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)

Нурахметова Гаухар Сердалиевна — эксперт в области гендерной и семейной политики, секретарь (по согласованию)

Абдрахманова Алина Бауржановна — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Казахско-Американский университет» (по согласованию)

Адиева Альфия Даулеткалиевна — генеральный директор корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» (по согласованию)

Байдашева Жанна Амановна — директор представительства ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» (по согласованию)

Байсакова Зульфия Мухамедбековна — председатель правления объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» (по согласованию)

Гребенникова Галина Александровна — исполнительный директор общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью (КМПА)», эксперт в области планирования семьи, охраны здоровья подростков и молодежи, врач высшей категории (по согласованию)

Гурина Марианна Юрьевна — президент общественного фонда «Ұлағатты жанұя» (по согласованию)

Давлетбаева Жулдыз Жетпысбаевна — кандидат социологических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)

Жангазинова Назым Жанибековна — эксперт в области медиакоммуникаций, директор товарищества с ограниченной ответственностью «NazymPR» (по согласованию)

Жандосова Баян Айтбековна — председатель общественного объединения «Шымкентский городской совет женщин — филиал общественного объединения „Республиканский совет женщин Казахстана“ (по согласованию)

Зулхаиров Ренат Вазирович — начальник Департамента юридической и нормотворческой координации Министерства

Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Каримова Эльмира Рашитовна — управляющий директор по кадровым вопросам товарищества с ограниченной ответственностью «КМГ Инжиниринг» (по согласованию)

Каринова Шолпан Танатовна — секретарь общественного объединения «Партия „AMANAT“, председатель женского крыла партии (по согласованию)

Кажибаева Раушан Жанабергеновна — директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан» (по согласованию)

Калтаева Ляззат Молдабековна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Қанай Гүлмира Әмірханқызы — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» (по согласованию)

Карабасова Лаура Чапаевна — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» (по согласованию)

Кожалы Тогжан Бакытжанкызы — общественный деятель, учредитель общественного благотворительного фонда «HAQ» (по согласованию)

Ли Елена Эдуардовна — учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «Dolce» (по согласованию)

Миронюк Татьяна Александровна — исполнительный директор объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию)

Сарсенбаева Айгерим Арыстанбековна — член Комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при акиме Жамбылской области (по согласованию)

Семидоцких Елена Александровна — предприниматель, председатель общественного объединения «Русская община Северо-Казахстанской области», уполномоченный по вопросам семьи и гендерного равенства по Северо-Казахстанской области (по согласованию)

Сулейменова Жулдыз Досбергеновна — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Тасбергенова Гаухар Кошкарбековна — руководитель общественного фонда «Рухани Қазына» (по согласованию)

Хангельдина Сункар Косманапкызы — врач высшей категории, отличник здравоохранения Республики Казахстан, магистр МВА, блогер (по согласованию)

Хасенов Муслим Ханатович — ассоциированный профессор акционерного общества «Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева», международный эксперт по правовым вопросам (по согласованию)

Шанаи Назипа Идрисовна — председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)

Шужеева Азиза Тимуровна — предприниматель, председатель правления некоммерческой организации «Techno Woman» (по согласованию)

Настоящий Указ вступил в силу с 26 мая 2025 года.

Кто входил в состав нацкомиссии в прошлом году, смотрите здесь.