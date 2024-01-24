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    13:10, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Изменен состав Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

    Минкультуры РК
    Фото: Минкультуры РК

    Внесены изменения в Указ Президента от 1 февраля 2006 года «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан». В частности, состав Национальной комиссии изложен в новой редакции, передает агентство Kazinfrom. 

    Состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан: 

    Балаева Аида Галымовна — министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель

    Искакова Жулдызай Амангельдиновна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, политолог, заместитель председателя (по согласованию)

    Рамазанова Лаззат Керимкуловна — общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

    Сулеймен Ляззат Жанылыскызы — заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт парламентаризма» при Управлении делами Президента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)

    Тарасенко Елена Ивановна — общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

    Абден Каракат Жаксылыккызы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Агибаева Бибигуль Шакирбаевна — эксперт в области трудового и профсоюзного права, генеральный директор «Academy of labour relations» (по согласованию)

    Адамбеков Тилектес Серикбайулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Адиева Альфия Даулеткалиевна — генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (по согласованию)

    Абдрахманова Алина Бауржановна — директор товарищества с ограниченной ответственностью «International Business School» (по согласованию)

    Байсакова Зульфия Мухамедбековна — председатель правления объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» (по согласованию)

    Гурина Марианна — президент общественного фонда «Үлағатты жанұя» (по согласованию)

    Жангазинова Назым Жанибековна — эксперт в области медиакоммуникаций, основатель PR-бутика «NazymPR» (по согласованию)

    Жандосова Баян Айтбековна — председатель общественного объединения «Шымкентский городской совет женщин — филиал общественного объединения «Республиканский совет женщин Казахстана» (по согласованию)

    Жугунусова Айнур Сериковна — предприниматель, продюсер, председатель республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол» (по согласованию)

    Зулхаиров Ренат Вазирович — заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан

    Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Каримова Эльмира Рашитовна — директор департамента управления человеческими ресурсами АО «Самрук — Казына» (по согласованию)

    Каринова Шолпан Танатовна — секретарь партии «AMANAT», председатель женского крыла партии (по согласованию)

    Кажибаева Раушан Жанабергеновна — генеральный директор РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» (по согласованию)

    Калтаева Ляззат Молдабековна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

    Канай Гульмира Амирхановна — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» (по согласованию)

    Карабасова Лаура Чапаевна — ректор некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» (по согласованию)

    Кожалы Тогжан — общественный деятель, основатель благотворительного фонда «HAQ» (по согласованию)

    Кожахметова Ляззат Таймыровна — руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию)

    Миронюк Татьяна Александровна — исполнительный директор объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию)

    Молдашева Рыиза Асановна — директор — главный редактор товарищества с ограниченной ответственностью «Семей таңы газеттері — Вести Семей» (по согласованию)

    Умарова Айман Муратовна — адвокат, правозащитник, основатель онлайн — правовой школы «AU» (по согласованию)

    Умарова Гульнар Мансуровна — советник председателя республиканского общественного объединения «Senimen Bolashaq» (по согласованию)

    Семидоцких Елена Александровна — предприниматель, заместитель председателя филиала объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана», член Совета матерей Северо-Казахстанской области Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)

    Тасбергенова Гаухар Кошкарбековна — руководитель общественного фонда «Рухани қазына» (по согласованию)

    Хасенов Муслим Ханатович — член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, международный эксперт по правовым вопросам (по согласованию)

    Шанаи Назипа Идрисовна — председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)

    Шужеева Азиза Тимуровна — предприниматель, президент некоммерческой организации «Techno Woman», руководитель общественного фонда «Цифровая трансформация» (по согласованию)

    Кроме того, в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике подпункт 1 пункта 3, касающийся полномочий, изложен в следующей редакции:

    «Выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан».

    В части организации работы комиссии уточняются полномочия, предусматривающие координацию деятельности комиссий при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, заслушивание отчетов об их деятельности».

    Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Теги:
    Аида Балаева Минкультуры Женщины
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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