Изменен состав Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Внесены изменения в Указ Президента от 1 февраля 2006 года «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан». В частности, состав Национальной комиссии изложен в новой редакции, передает агентство Kazinfrom.

Состав Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан:

Балаева Аида Галымовна — министр культуры и информации Республики Казахстан, председатель

Искакова Жулдызай Амангельдиновна — советник Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, политолог, заместитель председателя (по согласованию)

Рамазанова Лаззат Керимкуловна — общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы — заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт парламентаризма» при Управлении делами Президента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)

Тарасенко Елена Ивановна — общественный деятель, заместитель председателя (по согласованию)

Абден Каракат Жаксылыккызы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Агибаева Бибигуль Шакирбаевна — эксперт в области трудового и профсоюзного права, генеральный директор «Academy of labour relations» (по согласованию)

Адамбеков Тилектес Серикбайулы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Адиева Альфия Даулеткалиевна — генеральный директор Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (по согласованию)

Абдрахманова Алина Бауржановна — директор товарищества с ограниченной ответственностью «International Business School» (по согласованию)

Байсакова Зульфия Мухамедбековна — председатель правления объединения юридических лиц «Союз кризисных центров» (по согласованию)

Гурина Марианна — президент общественного фонда «Үлағатты жанұя» (по согласованию)

Жангазинова Назым Жанибековна — эксперт в области медиакоммуникаций, основатель PR-бутика «NazymPR» (по согласованию)

Жандосова Баян Айтбековна — председатель общественного объединения «Шымкентский городской совет женщин — филиал общественного объединения «Республиканский совет женщин Казахстана» (по согласованию)

Жугунусова Айнур Сериковна — предприниматель, продюсер, председатель республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол» (по согласованию)

Зулхаиров Ренат Вазирович — заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Имашева Снежанна Валерьевна — председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Каримова Эльмира Рашитовна — директор департамента управления человеческими ресурсами АО «Самрук — Казына» (по согласованию)

Каринова Шолпан Танатовна — секретарь партии «AMANAT», председатель женского крыла партии (по согласованию)

Кажибаева Раушан Жанабергеновна — генеральный директор РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» (по согласованию)

Калтаева Ляззат Молдабековна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Канай Гульмира Амирхановна — председатель правления — ректор некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный женский педагогический университет» (по согласованию)

Карабасова Лаура Чапаевна — ректор некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» (по согласованию)

Кожалы Тогжан — общественный деятель, основатель благотворительного фонда «HAQ» (по согласованию)

Кожахметова Ляззат Таймыровна — руководитель общественного объединения «Союз многодетных матерей «Talbesik» (по согласованию)

Миронюк Татьяна Александровна — исполнительный директор объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» (по согласованию)

Молдашева Рыиза Асановна — директор — главный редактор товарищества с ограниченной ответственностью «Семей таңы газеттері — Вести Семей» (по согласованию)

Умарова Айман Муратовна — адвокат, правозащитник, основатель онлайн — правовой школы «AU» (по согласованию)

Умарова Гульнар Мансуровна — советник председателя республиканского общественного объединения «Senimen Bolashaq» (по согласованию)

Семидоцких Елена Александровна — предприниматель, заместитель председателя филиала объединения юридических лиц «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана», член Совета матерей Северо-Казахстанской области Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)

Тасбергенова Гаухар Кошкарбековна — руководитель общественного фонда «Рухани қазына» (по согласованию)

Хасенов Муслим Ханатович — член Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента Республики Казахстан, международный эксперт по правовым вопросам (по согласованию)

Шанаи Назипа Идрисовна — председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)

Шужеева Азиза Тимуровна — предприниматель, президент некоммерческой организации «Techno Woman», руководитель общественного фонда «Цифровая трансформация» (по согласованию)

Кроме того, в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике подпункт 1 пункта 3, касающийся полномочий, изложен в следующей редакции:

«Выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства женщин и мужчин в контексте Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, участником которых является Казахстан».

В части организации работы комиссии уточняются полномочия, предусматривающие координацию деятельности комиссий при акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, заслушивание отчетов об их деятельности».

Указ вводится в действие со дня его подписания.