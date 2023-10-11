Обмена пленными до окончания войны не будет - ХАМАС

Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что вопрос с обменом пленными будет решен только после окончания войны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Times of Israel.

- Стороны, которые связались с нами, предлагая посредничество в освобождении заложников посредством обмена пленными, были проинформированы об этом решении, - сообщается в заявлении лидера палестинской группировки, опубликованном в Telegram-канале ХАМАСа.

Хания также высоко оценивает выносливость и готовность жителей Газы пожертвовать собой ради дела палестинцев и говорит, что «разрушения», которые в настоящее время осуществляет израильская армия в Газе в качестве ответных ударов, являются отражением «позора ее поражения».

Кроме того, движение призвало к «общей мобилизации» арабского и мусульманского мира в поддержку палестинцев в ближайшую пятницу, сообщает AlJazeera.

В заявлении ХАМАСа отмечается, что этот день будет отмечен как «Пятница наводнения в Аль-Аксе», и мероприятие будет направлено на то, чтобы продемонстрировать поддержку палестинскому народу «перед лицом открытой войны оккупации».

По сообщениям, число погибших израильтян с момента начала трансграничной атаки ХАМАС в субботу превысило 900 человек, ранения получили 2806 человек. Число погибших в Газе к этому часу возросло до 770 при более 4 тысяч раненных. На Западном берегу реки Иордан 8 человек были убиты и 100 ранены. Около 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа.

Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа.

Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.