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    18:01, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Обмена пленными до окончания войны не будет - ХАМАС

    Исмаил Хания
    Фото: Dalati Nohra/Lebanese Official Government через AP

    Глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что вопрос с обменом пленными будет решен только после окончания войны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Times of Israel.

    - Стороны, которые связались с нами, предлагая посредничество в освобождении заложников посредством обмена пленными, были проинформированы об этом решении, - сообщается в заявлении лидера палестинской группировки, опубликованном в Telegram-канале ХАМАСа.

    Хания также высоко оценивает выносливость и готовность жителей Газы пожертвовать собой ради дела палестинцев и говорит, что «разрушения», которые в настоящее время осуществляет израильская армия в Газе в качестве ответных ударов, являются отражением «позора ее поражения».

    Кроме того, движение призвало к «общей мобилизации» арабского и мусульманского мира в поддержку палестинцев в ближайшую пятницу, сообщает AlJazeera.

    В заявлении ХАМАСа отмечается, что этот день будет отмечен как «Пятница наводнения в Аль-Аксе», и мероприятие будет направлено на то, чтобы продемонстрировать поддержку палестинскому народу «перед лицом открытой войны оккупации».

    По сообщениям, число погибших израильтян с момента начала трансграничной атаки ХАМАС в субботу превысило 900 человек, ранения получили 2806 человек. Число погибших в Газе к этому часу возросло до 770 при более 4 тысяч раненных. На Западном берегу реки Иордан 8 человек были убиты и 100 ранены. Около 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа.

    Напомним, что на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

    Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики. Вчера ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

    На данный момент израильская армия продолжает атаковать позиции ХАМАС в секторе Газа.

    Стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Мировые новости ХАМАС Израиль
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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