Обмен контентом и общие проекты: ТРК Президента и «Татмедиа» заключили медийный альянс

Сегодня в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, ТРК Президента и «Татмедиа» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, передает агентство Kazinform.

Подписанный директором ТРК Президента Раушан Кажибаевой и генеральным директором «Татмедиа» Шамилем Садыковым, документ является частью программы по восстановлению исторической партнерской базы МИА «Казинформ» и призван возобновить профессиональные связи с ИА «Татар-информ».

— Наши медиакомпании, включающие телеканалы, радио, информационные агентства, вступают в новый этап сотрудничества и обладают большим потенциалом взаимодействия в производстве и распространении медиаконтента, — отметила Раушан Кажибаева.

По словам Шамиля Садыкова, «реализация договоренностей позволит укрепить профессиональный диалог между ТРК Президента и „Татмедиа“ и обеспечить взаимную поддержку в освещении важных событий в регионе, обмен опытом и передовыми практиками медиа производства».

Стороны договорились развивать сотрудничество по ключевым направлениям медиасферы, включая обмен телевизионным, радио и цифровым контентом, совместное производство информационных и документальных проектов, реализацию творческих и образовательных инициатив журналистов.

Расширение сотрудничества со СМИ региона направлено на укрепление информационного взаимодействия на пространстве СНГ, где ранее были подписаны похожие документы крупнейшими федеральными региональными телерадиокомпаниями и информационными агентствами — ТАСС, АЗЕРТАДЖ, ANewZ, БЕЛТА, Кабар, НТРК, ТДХ, UZA, Ховар и другими.

Генеральный директор «Татмедиа»Шамиль Садыков посетил диджитал-подразделение ТРК Президента, где обсудили вопросы по созданию и продвижению мультимедийного контента, развитию совместных проектов в цифровой среде, внедрения современных медиатехнологий.

Для справки:

ТРК Президента РК является крупнейшей казахстанской вертикально интегрированной медиакомпаний полного цикла производства и распространения медиаконтента во всех средах. В структуру компании входят телеканал Jibek Joly и одноименное радио для казахстанской аудитории, международные каналы Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime, международное информационное агентство Kazinform, Центр документального кино и диджитал-подразделение TRKLAB.

«Татмедиа» является крупнейшим региональным медиахолдингом России, включающим ИА «Татар-информ», десятки региональных телеканалов, около ста печатных изданий и 60 филиалов. «Татмедиа» удерживает абсолютное лидерство среди всех региональных телеканалов и медиаструктур России по цитируемости и вовлеченности аудитории.