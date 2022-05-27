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Областные акимы будут назначаться после голосования депутатов маслихатов
27 Мая 2022 13:11

Областные акимы будут назначаться после голосования депутатов маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разъясняя Конституционные поправки, Государственный секретарь РК Ерлан Карин подчеркнул, что вводится право отзыва избирателями депутатов, избранных по одномандатным округам. Если депутат неэффективен, избиратели смогут снять его с должности депутата, не дожидаясь окончания срока полномочия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вводится новый механизм – право отзыва избирателями депутатов, избранных по одномандатным округам. Это значит, что, если депутат неэффективен, то избиратели, смогут снять его с должности, не дожидаясь срока окончания полномочия. Таким образом, депутаты и Мажилиса, и маслихатов будут нести прямую ответственность перед избирателями», - сказал Государственный секретарь РК.

Также предусматривается механизм назначения акимов области. В частности, по словам Ерлана Карина, предлагается назначать акимов на альтернативной основе с согласия депутатов всех маслихатов регионов.

«Как это будет работать? Президент будет обязан предложить на должность акима области, города республиканского значения и столицы не менее двух кандидатур. Эти кандидатуры будут рассматриваться всеми депутатами областного, городского, районных маслихатов. По итогам общего голосования депутатов будет назначен наиболее достойный кандидат. То есть, аким, достойный доверия», - добавил Государственный секретарь РК.

Ранее на своем You Tube канале Государственный секретарь РК разъяснил, что даст Конституционная реформа казахстанцам и какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин.




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