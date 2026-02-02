Областной актив Жетісу поддержал конституционные изменения

В совещании приняли участие акимы районов и городов, руководители управлений и территориальных департаментов, депутаты маслихатов, представители правоохранительных органов, члены областного общественного совета и СМИ, отметили в пресс-службе акима области Жетісу.

— В соответствии с Указом Президента от 21 января 2026 года была создана комиссия по Конституционной реформе. В ее рамках сформирована рабочая группа для обсуждения изменений. В состав группы вошла председатель областного маслихата Гульнар Тойлыбаева. На сегодняшний день проведено шесть заседаний Конституционной комиссии, — сказал глава региона.

Затем с подробными разъяснениями нового проекта Конституции выступила Г. Тойлыбаева, которая отметила, что поправки внесены в 77 статей.

Как подчеркнул Б. Исабаев, инициированная Главой государства Конституционная реформа стала важным этапом в истории страны. Новый проект Основного закона — результат шестимесячного труда экспертов и представителей гражданского общества.

— Концептуальные изменения в Основном законе направлены на усиление личностно-ориентированного характера государства. Идея справедливого Казахстана и принцип «Закон и Порядок» закрепляются как конституционные ориентиры. Государство берет на себя ответственность за права и свободы граждан, за повышение качества их жизни и создание условий для самореализации. Проект закладывает прочный фундамент сильного, современного и устойчивого Казахстана, в котором каждый человек ощущает свою ценность и значимость. Жители области, понимая важное значение проекта для будущего региона и страны, проявляют широкий интерес, — подытожил глава региона.

В ходе встречи участники актива поддержали конституционные изменения, отметив важность их открытого обсуждения с вовлечением всех жителей области.