На старте чемпионата Казахстана футбольный клуб из Семея «Елимай» удивил всех — 15 очков в восьми матчах. В своем дебютном сезоне в главном футбольном турнире страны команда делит первое место с «Актобе» и «Кайратом». Корреспондент агентства Kazinform поговорил с членом исполкома Федерации футбола Казахстана и основателем проекта SuperBol Аскаром Уранхаевым.

— Аскар Еркинович, на старте сезона команда приятно удивляет. Скажите, какие задачи ставили перед началом чемпионата? Изменились ли цели?

— Нужно понимать, что у нас молодая команда. Поэтому мы идем от матча к матчу. То есть долгосрочных задач мы пока не ставим. Сейчас мы хотим стать командой, которая способна побеждать и «дать бой» любому сопернику. Наш опыт говорит, что это простая и очень действенная философия.

— Как жители Семея реагируют на последние успехи клуба?

— Интерес к клубу и футболу в целом очень высокий. Чтобы Вы понимали, 19 мая у «Елимая» был домашний матч против «Кайрата» из Алматы. Болельщиков было в 1,5 раза больше, нежели стадион может вместить.

Фото: из личного архива Аскара Уранхаева

— К слову о стадионе. «Елимай» проводит домашние матчи на стадионе «Спартак», который был построен в далеком 1966 году. Скажите, после последней реконструкции соответствует ли он стандартам УЕФА? Ранее были новости, что планируется строительство нового стадиона. Расскажите о нем подробнее.

— Мой многолетний опыт в футболе подсказывает, что стадион «Спартак» может быть сертифицирован на первый и максимум на второй отборочные раунды еврокубков. Это какие бы мы там работы не проводили. Именно для решения этой задачи мы планируем строительство многофункционального спортивного комплекса на месте стадиона «Пищевик».

Новый стадион будет соответствовать всем требованиям УЕФА третьей или четвертой категории, будет вмещать до 12 тысяч зрителей.

Почему мы его называем спортивным комплексом. Это будет новый, современный подход. Там можно будет проводить большие культурно-массовые мероприятия — концерты, ярмарки и другие события. Мы же понимаем, что если брать 365 дней в году, то максимум 20-25 футбольных матчей в году будет. Мы планируем использовать мировой опыт эксплуатации стадионов. Надеемся, новый стадион поставит город Семей на карту проведения больших международных мероприятий, не только спортивного характера.

— Для больших международных мероприятий и дальнейшего развития футбола помимо стадиона нужна ведь еще инфраструктура. Какая работа проводится в этом направлении?

— В прошлом году акимат области Абай и Freedom Holding подписали меморандум, по которому будет построен новый крытый полноразмерный манеж. Благодаря этому дети из академии «Елимай» смогут заниматься футболом круглый год. Сумма инвестиций составит чуть более 1 млрд тенге.

К тому же в городе Семее нет гостиницы международного уровня. Но у нас есть уникальный проект совмещения отеля и футбольной базы. Мы сейчас работаем в этом направлении.

То есть развитие такого проекта как футбольный клуб «Елимай» может стать толчком для экономического роста города и области в целом. Мы начинаем строительство стадиона и манежа. Причем без баснословных вливаний денежных средств из госбюджета. Стараемся привлекать спонсоров.

Фото: из личног архива Аскара Уранхаева

— Во многих странах футбол является социальным лифтом для молодежи. Расскажите о местной академии и подготовке воспитанников.

— Семей — это город, в котором появился первый профессиональный клуб в Казахстане. Поэтому у ФК «Елимай» заложена определенная философия. И, конечно, мы уделяем большое внимание поиску и развитию местных футбольных талантов.

В области Абай есть по-своему уникальный район Аягоз. Там выросло большое количество настоящих футзальных звезд, которые являются призерами различных соревнований и защищали цвета национальной сборной Казахстана.

Наш регион является кузницей талантов, которая выпустила не только сильных футболистов, но и тренеров, судей. Поэтому всестороннее развитие клуба «Елимай» как вершины пирамиды позволит дать дорогу в большой футбол нашим молодым ребятам.

Сейчас в Семее запустили пилотный проект — в детских садах вводят часы футбола. Интерес со стороны местных жителей огромный. К тому же мы запускаем проект с дворовыми командами. Тренеры футбольного центра будут абсолютно бесплатно заниматься с детьми на дворовых площадках. Пока проект реализуется только в Семее. Далее планируем расширить географию на территории всей области.

Главная команда «Елимай» — это лишь вершина айсберга. У нас также есть «Елимай-М», которая играет во Второй лиге. Есть еще такой большой проект как QG-лига. Там также играет наша молодежная команда.

В нашем футбольном центре есть 10 юношеских команд, две из них — женские. Они играют турниры в своих возрастных категориях. То есть, это полноценные соревнования с выездами, экипировкой, тренерами и так далее.

— А как планируется развивать футбол в области? Наверняка не все дети могут приезжать в Семей на тренировки.

— Конечно, мы активно развиваем сеть футбольной академии в регионе. Недавно открыли филиал в Бескарагайском районе, открываем филиал на базе ДЮСШ в Аягозе, планируем открыться в Урджаре. К тому же, по программе Alan, идет реконструкция стадиона в Аягозе. Планируется ремонт стадиона в селе Колбатау.

Это наша стратегия — взращивать местных талантов, давать дорогу местным воспитанникам. Сейчас в академии «Елимай» обучается 700 детей. В ближайшие годы мы планируем увеличить их количество как минимум в два раза.

Футбольный клуб «Елимай» на собственном примере показывает, что можно в достаточно короткие сроки, без больших вложений госсредств развивать инфраструктуру всего региона. Это все стало возможным благодаря коллаборации государства, бизнеса и рядовых граждан. Область Абай нуждалась в этом проекте.