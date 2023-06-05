Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема уходит из «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб этим летом — после завершения сезона, сообщили в пресс-службе команды.
Обладатель одной из самых престижных наград в футболе «Золотой мяч» и пятикратный победитель «Лиги чемпионов» поедет в Саудовскую Аравию, где как минимум два года будет играть за клуб «Аль-Иттихада». Спортивные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что французскому футболисту предложили на Ближнем Востоке более 100 млн евро в год.
Карим Бензема играл за «Реал Мадрид» с 2009 года, он провел в испанском клубе 14 сезонов.
За другой саудовский клуб «Ан-Наср» уже играет португальский форвард Криштиану Роналду. Журналисты также сообщали о возможном переходе в базирующийся в Эр-Рияде «Аль-Хиляль» аргентинца Лионеля Месси, который на уходящей неделе объявил об уходе из ПСЖ.