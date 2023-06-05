Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема уходит из «Реала»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий «Реал Мадрид» Карим Бензема покинет клуб после окончания сезона. Теперь француз будет играть за саудовский «Аль-Иттихад». СМИ сообщали, что в Саудовской Аравии форварду предложили более 100 млн евро в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Нападающий «Реала» Карим Бензема покинет клуб этим летом — после завершения сезона, сообщили в пресс-службе команды.

Обладатель одной из самых престижных наград в футболе «Золотой мяч» и пятикратный победитель «Лиги чемпионов» поедет в Саудовскую Аравию, где как минимум два года будет играть за клуб «Аль-Иттихада». Спортивные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что французскому футболисту предложили на Ближнем Востоке более 100 млн евро в год.

Карим Бензема играл за «Реал Мадрид» с 2009 года, он провел в испанском клубе 14 сезонов.

За другой саудовский клуб «Ан-Наср» уже играет португальский форвард Криштиану Роналду. Журналисты также сообщали о возможном переходе в базирующийся в Эр-Рияде «Аль-Хиляль» аргентинца Лионеля Месси, который на уходящей неделе объявил об уходе из ПСЖ.