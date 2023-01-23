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Криштиану Роналду официально дебютировал за новый клуб

23 Января 2023, 02:08
Криштиану Роналду официально дебютировал за новый клуб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел свой первый матч за саудовский «Аль-Наср», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Роналду вышел в основе на матч против «Аль-Иттифака», причем сразу с капитанской повязкой. Матч закончился победой «Аль-Насра» - 1:0, но звездный форвард результативными действиями не отметился.

Напомним, Криштиану Роналду был вынужден пропустить два матча «Аль-Насра» из-за дисквалификации, которую он «заработал» еще в Англии. 37-летний форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря и стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола: его зарплата составляет 200 миллионов евро в год. Также Роналду недавно играл со сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре, но забил на турнире лишь один мяч, а Португалия сенсационно вылетела в четвертьфинале от Марокко.


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