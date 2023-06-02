Лионель Месси покидает ПСЖ

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Пари Сен-Жермен» подтвердил, что матч против «Клермона» 3 июня станет для Лионеля Месси последним за ПСЖ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, сообщил главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола», - сказал тренер парижан на пресс-конференции.

«Он всегда делал всё для команды, всегда был в игре, мог быть пасующим или забивающим. Повторяю, для меня, как для тренера, было большой честь не просто тренировать его, но и быть рядом на протяжении всего сезона», - признался Галтье.

«Пари Сен-Жермен» 3 июня сыграет в Париже против «Клермона» в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб стал чемпионом страны досрочно. Месси перешел в команду летом 2021 года на правах свободного агента. Игра против «Клермона» станет для него последней за ПСЖ.

Куда уходит Месси?

Как сообщает спортивная пресса, Месси может вслед за Криштиану Роналду перебраться в Саудовскую Аравию, поехать выступать в США или вернуться в Испанию.

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предложил Месси двухлетний контракт на 1,2 млрд евро. Ранее агентство «Франс Пресс» со ссылкой на свои источники в королевстве сообщило, что переход аргентинца в одну из команд Саудовской Аравии является «решенным вопросом».

У Месси также есть вариант с продолжением карьеры в США. Клуб «Интер Майами» предлагает игроку четырехлетний контракт с зарплатой 50 млн долларов в год.

Может быть заинтересована в Месси и «Барселона», в составе которой он десять раз становился чемпионом Испании, четырежды побеждал в Лиге чемпионов и три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.