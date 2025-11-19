Облачная трансформация: Казахмыс начнет тестировать ИИ-решения на базе инфраструктуры Freedom Cloud

Корпорация «Казахмыс» и казахстанская IT-компания Freedom Cloud подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Партнерство направлено на модернизацию IT-инфраструктуры предприятия, переход на облачные решения и внедрение инструментов искусственного интеллекта в производственные процессы.

Переход в облако позволит объединить вычислительные и сетевые ресурсы компании в единый цифровой контур. Это обеспечит более высокий уровень защиты данных, бесперебойную работу ключевых систем и стабильность производственных процессов.

Фото: Казахмыс

Председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев отметил, что компания подходит к изменениям взвешенно.

- Сегодня рынок и технологии достигли уровня, когда мы можем поэтапно передавать непрофильные функции профессиональным игрокам, сохраняя надежность, кибербезопасность и полный контроль над ключевыми процессами. Мы рассматриваем этот шаг не как разовый проект, а как долгосрочное партнерство, основанное на взаимном доверии. Оно позволит повысить устойчивость и эффективность наших систем, а также открыть новые возможности для развития цифровых сервисов. Для обеих компаний это взвешенное решение и начало большого конструктивного движения вперед, - говорит Нурахмет Нуриев.

С января по июнь 2026 года «Казахмыс» реализует пилотный проект, в рамках которого протестирует работу облачной инфраструктуры и новые цифровые сервисы.

Пилотный этап предусматривает возможность:

ускорить обработку данных и повысить стабильность корпоративных систем;

внедрить элементы искусственного интеллекта и предиктивной аналитики для контроля оборудования и предупреждения простоев;

обеспечить доступ к цифровым сервисам из любой точки сети — от офисных подразделений до рудников;

упростить работу сотрудников за счет автоматизации и минимизации ручных операций.

Фото: Казахмыс

Freedom Cloud предоставит облачную платформу уровня Tier III с резервным копированием, средствами кибербезопасности и круглосуточным мониторингом. На её базе будут тестироваться решения для управления процессами через ИИ, а также система DevOps — для ускорения разработки и внедрения новых инструментов.

CEO Freedom Cloud Темирлан Зиналабдин подчеркнул значение проекта для отрасли.

- Когда крупнейшие промышленные компании страны делают ставку на облачные технологии и искусственный интеллект, это означает переход к новому уровню цифровой зрелости экономики. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит Казахмысу не просто повысить эффективность, но и стать примером для всей горно-металлургической отрасли в применении ИИ и облачных решений, - говорит Темирлан Зиналабдин.

Фото: Казахмыс

В дальнейшем стороны намерены развивать сотрудничество в создании модульных центров обработки данных на промышленных площадках, а также внедрять управляемые облачные сервисы. Эти решения должны повысить эффективность производственных процессов и улучшить качество цифрового обслуживания внутри компании.

Ранее сообщалось, что соглашение между «Казахмысом» и ISKRATEL открывает путь к глубокой цифровой модернизации производственных площадок. Новые решения в сфере 5G, связи и промышленного интернета вещей должны изменить не только процессы, но и условия работы сотрудников.