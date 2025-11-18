Новый цифровой уровень: 5G и индустриальные технологии будущего

«Казахмыс» и словенская компания ISKRATEL (Kontron) подписали Меморандум о сотрудничестве в области цифровых технологий и телекоммуникаций — документ, который стал очередным шагом к внедрению систем нового поколения на казахстанских промышленных предприятиях.

Партнерство ориентировано на внедрение современных решений в сфере связи и 5G, развитие промышленного интернета вещей (IIoT), а также повышение уровня кибербезопасности на объектах группы компаний. Для «Казахмыса» это направление давно является стратегическим, однако соглашение с ISKRATEL позволяет значительно ускорить темпы цифровой трансформации.

Главная цель документа — не формальный обмен знаниями, а получение практического и измеримого результата. Стороны намерены добиться сокращения производственных затрат, повышения эффективности процессов и ускорения цифровой модернизации ключевых площадок.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделено улучшению условий труда. В компании подчеркивают, что внедрение новых технологий непосредственно повлияет на безопасность персонала. Более стабильная связь между подразделениями, надежность оборудования и современные средства мониторинга должны обеспечить своевременное выявление рисков и предупреждение возможных инцидентов. Это означает меньше простоев, снижение аварийности и более устойчивую организацию производства.

Согласно меморандуму, стороны проведут опытно-промышленные испытания 5G-технологий. В документе отмечается, что тестирование позволит «оценить их эффективность и совместимость с действующей инфраструктурой» и тем самым определить оптимальные пути масштабного внедрения. Подход ориентирован на практическую пользу — решение должно помогать людям на рабочих местах, а не усложнять процессы.

Также «Казахмыс» и ISKRATEL займутся совместным внедрением новых систем мониторинга и контроля связи. Эти инструменты призваны повысить уровень информационной и промышленной безопасности предприятий, что особенно важно для сложных горно-металлургических производств.

Партнерство предусматривает и выгодные коммерческие условия, а также формирование долгосрочной программы сотрудничества — от пилотных проектов до масштабных внедрений. Такой подход позволяет постепенно и последовательно обновлять технологическую инфраструктуру, не останавливая производственные процессы.

В компании подчеркивают, что сотрудничество с ISKRATEL открывает новые возможности: переход к современным стандартам связи, повышение надежности оборудования и создание базы для устойчивого технологического развития. В результате «Казахмыс» делает еще один шаг к созданию цифрового производства, соответствующего мировым стандартам индустрии 4.0.