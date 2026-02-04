Обыск прошел в офисе компании X Илона Маска в Париже

Издание пишет, что компания X столкнулась с обвинениями в том, что ее алгоритмы работают необъективно.

Подразделение парижской прокуратуры, занимающееся борьбой с киберпреступностью, совместно с работающим в той же сфере отделом национальной полиции Франции и Европолом провело обыск в офисе французского представительства компании Илона Маска, владеющей соцсетью X. Об этом сообщила прокуратура Парижа в X с указанием, что она покидает эту соцсеть и впредь будет доступна через другие каналы.

— Агентство Reuters уточняет, что обыск прошел в рамках расследования, начатого в январе 2025 года в связи с жалобой одного из французских парламентариев. Судя по всему, речь идет о депутате Национальной ассамблеи от партии «Возрождение» Эрике Ботореле. Тот пожаловался на «предвзятые алгоритмы» соцсети X, на «очевидные вмешательства в управление платформой после ее приобретения Илоном Маском» и заявлял, что в X все реже удается «обеспечить безопасную и уважительную среду для всех». Еще одну жалобу на X подал директор по кибербезопасности одной из госструктур Франции. Он указывал на «серьезное изменение алгоритма, используемого на платформе X, которая сегодня предлагает огромное количество политически враждебного, расистского, направленного против ЛГБТ+, гомофобного контента», — пишет издание.

В июле 2025 года компания X назвала эти обвинения политически мотивированными.

По окончании обыска стало известно, что Илон Маск и бывшая генеральный директор X Линда Яккарино вызваны в прокуратуру Парижа на слушание 20 апреля.

Расследование будет расширено после жалоб на чат-бот Grok, который был разработан компанией xAI Маска и может создавать сексуализированные изображения на основе фотографий реальных людей. Теперь оно включает в себя, среди прочего, подозрение в пособничестве распространению детской порнографии и нарушении прав на изображение посредством сексуально откровенных дипфейков.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена в ближайшие месяцы завершить несколько расследований против крупных технологических компаний и вынести новые решения о штрафах после санкций в отношении соцсети X на 120 миллионов евро.