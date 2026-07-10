Обильные осадки привели к подмыву моста в области Жетысу

Из-за сильных дождей, прошедших в горной местности Панфиловского района, резко поднялся уровень воды в реке Бурхан. В результате был подмыт грунт основания моста на автомобильной дороге областного значения «Жаркент — Талды», что привело к временному ограничению движения транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС области Жетысу, 9 июля в 14:24 вследствие обильных осадков и сформировавшихся склоновых стоков расход воды в реке Бурхан увеличился с 0,7 до 15 кубометров в секунду, достигнув критического уровня. Это привело к подмыву основания моста на третьем километре автодороги областного значения «Жаркент — Талды».

В целях обеспечения безопасности движение для всех видов автотранспорта на участке дороги с 0 по 27 километр было временно закрыто. Для проезда была организована альтернативная схема движения через село Аулие агаш.

— После снижения уровня воды утром 10 июля специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам. По состоянию на 12:00 движение по автомобильной дороге областного значения «Жаркент — Талды» полностью открыто для всех видов транспорта, — сообщили в ДЧС региона.

Во время ликвидации последствий ливней было организовано дежурство сотрудников Казселезащиты, полиции, ДЧС и местных исполнительных органов. Всего в работах были задействованы десятки специалистов и единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в этот же день из-за резкого подъема уровня воды в реке Усек в Панфиловском районе двое несовершеннолетних оказались отрезанными от берега.