Двоих подростков спасли после резкого подъема воды на реке Усек в Жетысу

Двоих несовершеннолетних спасли на реке Усек в области Жетысу после резкого подъема уровня воды, вызванного сильными осадками в горной местности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, происшествие произошло 9 июля. Из-за резкого подъема воды подростки, находившиеся в русле реки, оказались отрезанными от берега.

После поступления сообщения на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, подразделения по чрезвычайным ситуациям, представители местных исполнительных органов и жители ближайшего населенного пункта. Совместными усилиями подростков эвакуировали в безопасное место.

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— Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех участников спасательной операции несовершеннолетние были благополучно эвакуированы. После медицинского осмотра они были отпущены домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

Родители подростков поблагодарили всех, кто принимал участие в спасательной операции.

В полиции напомнили, что в период дождей и подъема уровня воды в реках необходимо соблюдать меры безопасности, не заходить в русла горных рек и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасатели эвакуировали трех туристов, переставших выходить на связь во время восхождения на пик Молодежный.