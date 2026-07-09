Трех туристов спасли в горах Алматы

В горах Алматы спасатели эвакуировали трех туристов, переставших выходить на связь во время восхождения на пик Молодежный, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поисково-спасательную операцию провели в ночь с 8 на 9 июля в Медеуском районе.

Сигнал о происшествии поступил после того, как трое туристов, совершавших восхождение на пик Молодежный, расположенный на высоте 4 147 метров над уровнем моря, перестали выходить на связь.

На поиски незамедлительно выдвинулась группа спасателей Службы спасения ДЧС Алматы. В ходе обследования местности туристов обнаружили вблизи пика Молодежный. Спасатели организовали безопасный спуск и сопроводили группу в безопасное место. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать прогноз погоды и время возвращения, а также брать с собой средства связи, запас воды и теплую одежду.

Ранее сообщалось, что свыше 50 спасателей с дронами ищут пропавшего на Каспии 18-летнего парня.