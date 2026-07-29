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    Объездную дорогу Петропавловска частично закроют с 30 июля

    На автодорожном мосту Петропавловского гидроузла будут проводиться ремонтные работы по восстановлению покрытия проезжей части. Об этом сообщает АО «НК „ҚазАвтоЖол“, передает Kazinform.

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    Фото: Минтранспорта РК

    — 30 июля в 09:00 будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги KZ15-09 «Обход города Петропавловска» км 25 — 30 (от кольца 20-го микрорайона до Мамлютского кольца), — говорится в сообщении.

    На период проведения ремонтных работ:

    • движение легковых автомобилей будет организовано через город Петропавловск;
    • для грузового автотранспорта предусмотрены следующие альтернативные маршруты:
    • KAZ02 «Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ (п/п Жана жол)» км 481-473;
    • KAZ13 «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 946-938;
    • KZ15-02 «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — а/д „Жезказган — Аркалык — Петропавловск“ км 0-30,519.

    Ориентировочное время открытия движения — 09:00 3 августа 2026 года.

    В нацкомпании рекомендовали водителям заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков.

    Ранее сообщалось о частичном перекрытии трассы Астана–Караганда.

    Дороги Северо-Казахстанская область Петропавловск КазАвтоЖол СКО Ремонт Водители Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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