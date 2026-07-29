Объездную дорогу Петропавловска частично закроют с 30 июля

— 30 июля в 09:00 будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги KZ15-09 «Обход города Петропавловска» км 25 — 30 (от кольца 20-го микрорайона до Мамлютского кольца), — говорится в сообщении.