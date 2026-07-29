Трассу Астана–Караганда частично перекроют из-за ремонта

На трассе Астана–Караганда с 29 июля по 12 августа частично ограничат движение из-за ремонта дорожного покрытия, передает Kazinform со ссылкой на акимат города.

Как отметили в акимате, в столице ведутся работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна по трассе Астана-Караганда на участке от переулка Кобда до улицы А-135.

— В связи с этим с 29 июля по 12 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон, — сообщили в акимате Астаны.

Фото: акимат Астаны

Также водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены дорожные знаки и указатели.

Напомним, платные дороги Казахстана остаются одними из самых дешевых в СНГ и мире.