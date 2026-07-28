Платные дороги Казахстана остаются одними из самых дешевых в СНГ и мире

Стоимость проезда по платным автомобильным дорогам Казахстана остается одной из самых низких среди сопоставимых зарубежных систем, сообщили в АО «НК „ҚазАвтоЖол“, передает агентство Kazinform.

По данным национального оператора, для легкового автомобиля поездка по платной дороге в среднем обходится примерно в 207 теңге за 100 километров при предоплате. Для грузового транспорта стоимость составляет от 600 теңге за 100 километров в зависимости от грузоподъемности и категории дороги.

Проведенный анализ ҚазАвтоЖол показал, что проезд по казахстанским платным трассам для легковых автомобилей в 15–40 раз дешевле, чем по сопоставимым маршрутам в России, Турции, Китае, Франции и Японии.

В компании отметили, что тарифы утверждаются уполномоченным государственным органом и рассчитываются в долях месячного расчетного показателя (МРП). При этом «ҚазАвтоЖол» самостоятельно не устанавливает и не изменяет стоимость проезда.

Стоимость поездки зависит от:

протяженности маршрута,

технической категории дороги,

вида транспортного средства

способа оплаты.

При предварительном пополнении лицевого счета действует более выгодный тариф.

На платных дорогах I технической категории средневзвешенная стоимость проезда для легковых автомобилей составляет около 207 теңге за 100 километров при предоплате и около 235 теңге — при постоплате.

На участках II и III технических категорий плата с легковых автомобилей не взимается.

Для грузового и пассажирского коммерческого транспорта действует дифференцированная тарифная сетка. На дорогах I категории стоимость проезда при предоплате варьируется от 800 до 3 700 теңге за 100 километров в зависимости от грузоподъемности автомобиля.

Для сравнения в «ҚазАвтоЖол» привели стоимость проезда по платным дорогам других стран. По данным компании, 100 километров пути для легкового автомобиля обходятся примерно в 3,2–4,2 тыс. теңге в Китае, 3,4 тыс. теңге — в Турции, 4,4 тыс. теңге — в России, 7,1 тыс. теңге — во Франции и 8,4 тыс. теңге — в Японии.

В компании также подчеркнули, что низкая стоимость проезда не оправдывает неудовлетворительное состояние дорог. Если выявленные дефекты влияют на безопасность движения, такой участок временно исключается из платного километража до полного устранения замечаний.

По информации национального оператора, в 2026 году механизм временной отмены платы был применен на дефектных участках 14 платных автомобильных дорог. Перерасчет стоимости производится автоматически, без обращения со стороны водителей.

— Все поступления от платных дорог направляются на ремонт и содержание дорожного покрытия, приобретение специализированной техники, нанесение разметки, восстановление дорожных знаков и ограждений, зимнее содержание трасс, обслуживание системы взимания платы и обеспечение безопасности дорожного движения, — отметили в КазАвтоЖоле.

Ранее сообщалось, сколько стоят абонементы на платные дороги в Казахстане и как их оформить.