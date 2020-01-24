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Обеспечить видеонаблюдением все детсады и школы поручил Президент РК

24 Января 2020 14:24
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Обеспечить видеонаблюдением все детсады и школы поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил стопроцентно оснастить системами видеонаблюдения в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Охрана прав детей – одна из важнейших задач. За последние годы участились случаи суицида среди детей и подростков. Случаи насилия над детьми также не уменьшаются. Совместно с неправительственными организациями и экспертами необходимо принять меры по предотвращению таких негативных тенденций. В этом вопросе необходимо использовать лучший зарубежный опыт», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

К. Токаев поручил полностью обеспечить системами видеонаблюдения все детсады и школы страны в этом году.

«В целях пресечения насилия в отношении детей поручаю акимам регионов довести оснащенность системы видеонаблюдения элементарными удобствами в дошкольных организациях и школах до 100% уже в этом году. То, что произошло у нас в городе Таразе – это, конечно, позор», - сказал Глава государства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Образование, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Акбота Кузекбай

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