    21:09, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обещала помощь в получении соцвыплат: акмолинка оформила кредиты на пенсионеров

    Судом Сандыктауского района Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы одного из сельских населенных пунктов, которая обманным путем оформила кредиты на сумму более семи миллионов тенге на своих соседей и местных пенсионеров, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Фото: freepik

    Установлено, что подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами и вводя их в заблуждение, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без их ведома, оформляла банковские кредиты, а полученные денежные средства использовала в собственных интересах, причинив потерпевшим материальный ущерб. 

    По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца.

    О том, как не стать жертвой мошенников в предновогодние дни читайте в материале корреспондента Kazinform.

