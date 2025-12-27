Обещала помощь в получении соцвыплат: акмолинка оформила кредиты на пенсионеров
Судом Сандыктауского района Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы одного из сельских населенных пунктов, которая обманным путем оформила кредиты на сумму более семи миллионов тенге на своих соседей и местных пенсионеров, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.
Установлено, что подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами и вводя их в заблуждение, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без их ведома, оформляла банковские кредиты, а полученные денежные средства использовала в собственных интересах, причинив потерпевшим материальный ущерб.
По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца.
О том, как не стать жертвой мошенников в предновогодние дни читайте в материале корреспондента Kazinform.