Обещала помощь в получении соцвыплат: акмолинка оформила кредиты на пенсионеров

Установлено, что подсудимая, находясь в доверительных отношениях с пенсионерами и вводя их в заблуждение, предлагала им помощь в оформлении социальных выплат и других услуг. Получив доступ к их документам, персональным данным и мобильным телефонам, она без их ведома, оформляла банковские кредиты, а полученные денежные средства использовала в собственных интересах, причинив потерпевшим материальный ущерб.

По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца.

