Как не стать жертвой мошенников в предновогодние дни

Фейковые акции и магазины в соцсетях

В предновогодний период появляются мошеннические объявления и на маркетплейсах, и в социальных сетях. Чаще всего злоумышленники предлагают бытовую технику, смартфоны и другие популярные товары по заниженным ценам, прикрываясь «акциями» или «ликвидацией склада».

Отдельное внимание полицейские уделяют фейковым интернет-магазинам в Instagram, которые активно настраивают таргетированную рекламу и обещают доставку в течение нескольких дней.

— Как правило, такие магазины существуют недолго, меняют название и ассортимент в зависимости от сезона. Весной — цветы, летом — обувь, осенью — техника, зимой — ёлки, игрушки, санки, тюбинги, — рассказал заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Например, в прошлом году, в Костанайской области регистрировались факты мошенничества при продаже новогодних ёлок, игрушек, тюбингов, а также снегоходов и мобильных телефонов. Уже в этом году зафиксированы случаи обмана при покупке смартфонов и туристических туров.

А вот продажа продуктов питания, по типу «дешевой» икры, морепродуктов и иных деликатесов популярностью не пользуется.

Кроме того, в преддверии праздников снова активизировались случаи мошенничества через праздничные открытки и GIF-файлы, содержащие вредоносные программы. В Костанайской области такие факты пока не зарегистрированы, однако полиция предупреждает о рисках.

— Ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам, открывать файлы и изображения, полученные от неизвестных номеров. Внутри таких файлов может находиться программа, дающая злоумышленникам доступ к мессенджеру, — подчеркнул Олжас Магыпаров.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Традиционного мошенничества никто не отменял

Несмотря на новогоднюю атмосферу, злоумышленники продолжают обманывать «традиционными» методами.

Например — телефонное мошенничество. Мошенники под различными предлогами звонят гражданам и просят продиктовать SMS-код якобы от банка, приложения или маркетплейса.

Спустя время следует второй звонок, в ходе которого человека убеждают, что продиктованный код якобы дал мошенникам доступ к его счетам и теперь на него оформляют кредит.

Далее они требуют срочно действовать: оформить «зеркальный кредит», перевести имеющиеся средства на так называемый «безопасный счет» или передать деньги через третьих лиц, при этом настаивая, чтобы потерпевший ни с кем не связывался.

— Это одна из основных схем, которая, несмотря на праздники, продолжает регистрироваться ежедневно, — отметил собеседник.

Сюда еще относится взлом аккаунтов в WhatsApp, где преступные лица рассылают сообщения с просьбой проголосовать в конкурсе или открыть ссылку.

Для «подтверждения» просят ввести SMS-код, после чего получают доступ к мессенджеру. Далее от имени владельца аккаунта мошенники начинают просить деньги у его близких либо представляются сотрудниками различных организаций.

Кто стоит за мошенничеством

По словам спикера, значительная часть схем реализуется с участием самих граждан Казахстана. Речь идёт о так называемых «дропперах» — лицах, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты или регистрируют аккаунты в мессенджерах для третьих лиц.

— Большая часть карт, на которые переводятся похищенные деньги, принадлежат нашим гражданам. Без этого мошеннические схемы просто не смогли бы работать, — отметил он.

С 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство. Кроме того, с июля 2024 года Национальным банком запущена система, позволяющая оперативно отслеживать подозрительные переводы и блокировать счета до выяснения обстоятельств.

Обо всем этом полицейские просят граждан быть бдительными и не доверять свои данные подозрительным лицам.

Как себя уберечь

По словам спикера, есть три универсальных правила безопасности, чтобы не остаться обманутым, и не только под Новый год.

— Первое — не выполняйте указания по телефону. Банки, полиция и другие официальные органы не звонят через WhatsApp и не требуют срочных действий. Второй момент — не обращайте внимание на заниженную цену: товар не может стоить вдвое дешевле рыночной стоимости без объективных причин. Третье — не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте персональные данные. Ни SMS-коды, ни реквизиты карт нельзя сообщать третьим лицам. Если соблюдать эти простые правила, можно значительно снизить риск стать жертвой интернет-преступлений, — резюмировал спикер.

Напомним, в МВД казахстанцев предупредили о новой волне мошенничеств через SMS и письма.

Всего в Казахстане возбуждено более 25 тысяч уголовных дел по интернет-мошенничеству.