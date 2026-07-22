Обещала госгранты на 13 млн теңге: подозреваемую в мошенничестве задержали в Таразе

В ходе расследования установлено, что в феврале потерпевшие увидели в социальной сети рекламу, в которой предлагалась помощь в получении крупного государственного гранта для открытия собственного бизнеса или развития предпринимательской деятельности. Заинтересовавшись предложением, они перешли по указанной ссылке и продолжили общение в мессенджере.

Собеседница представлялась специалистом по государственным программам и уверяла, что ранее помогла многим гражданам получить безвозмездные гранты. После проверки персональных данных она сообщала потерпевшим, что им якобы одобрено финансирование в размере от 13 до 13,6 млн теңге.

Затем под различными предлогами — регистрации индивидуального предпринимателя, оформления документов, участия в конкурсе, оплаты комиссий и других расходов — женщина убеждала граждан перечислять денежные средства.

Доверившись обещаниям, потерпевшие перевели на указанные банковские счета 1 млн 285 тысяч теңге, 1 млн 90 тысяч теңге и 803 тысяч теңге.

После получения денег подозреваемая продолжала убеждать заявителей, что документы находятся на рассмотрении, конкурс успешно пройден, а средства в скором времени поступят на их счета. Однако обещанный грант так и не был предоставлен. Через некоторое время женщина перестала выходить на связь, после чего потерпевшие обратились в полицию.

Подозреваемая задержана. По данным фактам сотрудниками полиции зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан не доверять сомнительным объявлениям в социальных сетях, не переводить денежные средства незнакомым лицам и проверять информацию только через официальные источники.

Ранее жительницу Жамбылской области приговорили к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество при продаже мебели через TikTok, причем новый обман она совершила, еще не отбыв наказание по предыдущему делу.