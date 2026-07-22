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    Обещала госгранты на 13 млн теңге: подозреваемую в мошенничестве задержали в Таразе

    В полицию обратились трое мужчин, ставших жертвами мошеннической схемы, связанной с обещанием оформления безвозмездного государственного гранта. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,1 млн теңге, сообщает Polisia.kz.

    Обещала госгранты на 13 млн теңге: подозреваемую в мошенничестве задержали в Таразе
    Фото: polisia.kz

    В ходе расследования установлено, что в феврале потерпевшие увидели в социальной сети рекламу, в которой предлагалась помощь в получении крупного государственного гранта для открытия собственного бизнеса или развития предпринимательской деятельности. Заинтересовавшись предложением, они перешли по указанной ссылке и продолжили общение в мессенджере.

    Собеседница представлялась специалистом по государственным программам и уверяла, что ранее помогла многим гражданам получить безвозмездные гранты. После проверки персональных данных она сообщала потерпевшим, что им якобы одобрено финансирование в размере от 13 до 13,6 млн теңге.

    Затем под различными предлогами — регистрации индивидуального предпринимателя, оформления документов, участия в конкурсе, оплаты комиссий и других расходов — женщина убеждала граждан перечислять денежные средства.

    Доверившись обещаниям, потерпевшие перевели на указанные банковские счета 1 млн 285 тысяч теңге, 1 млн 90 тысяч теңге и 803 тысяч теңге.

    После получения денег подозреваемая продолжала убеждать заявителей, что документы находятся на рассмотрении, конкурс успешно пройден, а средства в скором времени поступят на их счета. Однако обещанный грант так и не был предоставлен. Через некоторое время женщина перестала выходить на связь, после чего потерпевшие обратились в полицию.

    Подозреваемая задержана. По данным фактам сотрудниками полиции зарегистрированы уголовные дела. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

    Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан не доверять сомнительным объявлениям в социальных сетях, не переводить денежные средства незнакомым лицам и проверять информацию только через официальные источники.

    Ранее жительницу Жамбылской области приговорили к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество при продаже мебели через TikTok, причем новый обман она совершила, еще не отбыв наказание по предыдущему делу.

    Мошенничество Регионы Казахстана Гранты Жамбылская область Тараз Задержания
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор