Обещала быстро оформить ипотеку и получила 3 млн теңге: в Астане задержали подозреваемую

В Астане задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на 3 млн теңге под предлогом помощи в быстром оформлении ипотечной квартиры, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По предварительным данным, злоумышленница, пользуясь доверием своей бывшей одноклассницы, сообщила, что может оказать содействие в быстром оформлении ипотеки на квартиру большой площади. Для убедительности она размещала соответствующую информацию в социальных сетях, создавая видимость наличия необходимых возможностей и связей.

— Поверив обещаниям, потерпевшая передала ей 3 млн теңге. Однако после получения денежных средств подозреваемая перестала выходить на связь и не выполнила взятые на себя обязательства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции города Астаны установили местонахождение подозреваемой и задержали ее на территории другого региона, — сообщили в Polisia.kz.

Полиция напоминает гражданам: не передавайте денежные средства незнакомым лицам или знакомым без официального оформления договорных обязательств и не доверяйте обещаниям ускоренного получения государственных услуг или оформления недвижимости. При возникновении сомнений проверяйте информацию только через официальные источники.

Ранее сообщалось, что жительница Степногорска выманила у граждан 45 млн теңге. В Павлодарской области раскрыли мошенническую схему.