Обещали бонус за кредит: мошенническую схему раскрыли в Павлодарской области

В Павлодарской области задержали подозреваемую, которая обещала гражданам бонус за оформление кредитов и их последующее досрочное погашение, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в Павлодарской области злоумышленники обещали жительнице выплатить бонус в размере 10% от суммы оформленного кредита, а также гарантировали его полное досрочное погашение.

— Доверившись злоумышленникам, женщина выполнила все их указания. Однако после оформления кредитов обещанные выплаты она не получила, а обязательства по их погашению остались за ней. В ходе досудебного расследования установлено, что аналогичным способом были обмануты еще девять граждан, — отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемая задержана. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастность других лиц.

Как подчеркнули в Polisia.kz, с начала года на территории области зарегистрировано более тысячи фактов интернет-мошенничества. Размер причиненного ущерба варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов теңге.

Полиция напоминает: не сообщайте третьим лицам персональные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения и пароли; не переходите по сомнительным ссылкам, поступающим посредством SMS, мессенджеров и электронной почты; не оформляйте кредиты по просьбе незнакомых лиц, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных органов.

— Перед совершением любых финансовых операций проверяйте полученную информацию через официальные источники или обращайтесь непосредственно в банк. Будьте бдительны! Соблюдение элементарных мер цифровой безопасности поможет сохранить ваши денежные средства и избежать мошеннических действий, — говорится в сообщении полиции.

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