Глава Отбасы банка раскрыла подробности мошенничества при распределении жилья

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова на брифинге в Правительстве рассказала подробности выявленного случая незаконного продвижения очередника на жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Это был единичный случай. Он был в апреле–мае 2025 года. Человек стоял в очереди, но для того, чтобы попасть в более льготную категорию, он поменял себе категорию на «Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью», — сообщила Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, это произошло до запуска в августе 2025 года новой информационной системы банка.

— Для нас это стало таким большим уроком, что необходимо при цифровизации делать огромное количество работы, чтобы все цифровые следы оставались — кто под каким логином заходил, что делал, — сказала глава банка.

В инциденте были задействованы два сотрудника — работник одного из региональных филиалов и бизнес-аналитик центрального аппарата. Трудовые договоры с ними были расторгнуты по инициативе Отбасы банка.

Банк также направил заявления о привлечении сотрудников к уголовной ответственности. В настоящее время уголовные дела заведены и находятся на стадии расследования.

Ибрагимова подчеркнула, что указанные сотрудники не относятся к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

— Никакого ущерба не было, квартиру, которую распределили, на стадии подписания кредитного договора остановили и вернули. Она снова участвовала в распределении жилья, — добавила глава банка.

Ранее сообщалось, что Отбасы банк выявил ряд коррупционных нарушений среди своих сотрудников в 2025 году.