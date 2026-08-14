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    45 млн теңге выманила у граждан жительница Степногорска

    Жительница Степногорска обещала гражданам помочь с приобретением жилья, но вместо этого присваивала полученные деньги. От ее действий пострадали 20 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

    мошенник мошенничество обман
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    В Степногорске вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в неоднократном мошенничестве в крупном размере.

    По данным прокуратуры, в 2023-2024 годах женщина предлагала гражданам помощь в приобретении жилья. При этом у нее не было ни намерения, ни реальной возможности выполнить свои обещания.

    Получив деньги от граждан, она распоряжалась ими в личных целях.

    В результате от действий женщины пострадали 20 человек. Общий материальный ущерб составил более 45 млн теңге.

    В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана.

    Степногорский городской суд приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество).

    Приговор вступил в законную силу.

    В ведомстве отмечают, что обещания решить жилищный вопрос на выгодных условиях без подтверждающих документов и юридических гарантий могут быть признаком мошенничества.

    Ранее в Астане четверых осудили за мошенничество при продаже квартир и парковочных мест.

    Степногорск Мошенничество Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор