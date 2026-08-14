45 млн теңге выманила у граждан жительница Степногорска

Жительница Степногорска обещала гражданам помочь с приобретением жилья, но вместо этого присваивала полученные деньги. От ее действий пострадали 20 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В Степногорске вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в неоднократном мошенничестве в крупном размере.

По данным прокуратуры, в 2023-2024 годах женщина предлагала гражданам помощь в приобретении жилья. При этом у нее не было ни намерения, ни реальной возможности выполнить свои обещания.

Получив деньги от граждан, она распоряжалась ими в личных целях.

В результате от действий женщины пострадали 20 человек. Общий материальный ущерб составил более 45 млн теңге.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была доказана.

Степногорский городской суд приговорил женщину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК (Мошенничество).

Приговор вступил в законную силу.

В ведомстве отмечают, что обещания решить жилищный вопрос на выгодных условиях без подтверждающих документов и юридических гарантий могут быть признаком мошенничества.

Ранее в Астане четверых осудили за мошенничество при продаже квартир и парковочных мест.