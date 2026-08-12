Четверых осудили за мошенничество при продаже квартир и парковочных мест в Астане

12 августа межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил обвинительный приговор в отношении четырех подсудимых по делу о мошенничестве и растрате в особо крупном размере, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, подсудимые под видом продажи квартир, нежилых помещений и парковочных мест получали от граждан денежные средства наличным и безналичным путем на личные счета.

В результате 51 потерпевшему был причинен ущерб на сумму более трех млрд теңге.

Кроме того, подсудимые похитили денежные средства ТОО путем заключения фиктивных договоров купли-продажи. При этом полученные от клиентов средства в размере более трех млрд теңге в компанию не поступили. В результате предприятию также был причинен ущерб в особо крупном размере.

В суде отметили, что вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами дела.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в соответствии с законом. Потерпевшие, которым ущерб не был возмещен, также настаивали на строгом наказании.

Подсудимые и сторона защиты с предъявленным обвинением не согласились и просили вынести оправдательный приговор.

С учетом обстоятельств дела, тяжести преступлений, невозмещения ущерба и непризнания вины суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и девять лет.

Кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с продажей недвижимости, сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что троих жителей ЗКО осудили за мошенничество через WhatsApp.