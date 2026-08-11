Троих жителей ЗКО осудили за мошенничество через WhatsApp

В Западно-Казахстанской области осудили троих интернет-мошенников — их жертвами стали жители восьми регионов Казахстана, передает Kazinforim со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой Каратобинского района в июле 2025 года суду предана группа мошенников, которые занимались хищением денежных средств пользователей информационной системы «WhatsApp». Мошенники вступали в переписку с гражданами Казахстана и, представляясь их родственниками, под различными предлогами получали денежные переводы. В мошеннической схеме активное участие принимал дроппер, через банковский счет которого выведены денежные средства на сумму около 5 млн теңге, — сообщили в прокуратуре ЗКО.

В ходе досудебного расследования установлена их причастность к 15 эпизодам интернет-мошенничества.

Как отметили в ведомстве, среди потерпевших имеются жители Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, а также области Жетісу и г. Алматы.

— Суд признал всех троих мошенников виновными. В июне текущего года двое из них осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет и 1 месяца, и один к ограничению свободы сроком на 3 года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших, — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жителя Алматинской области осудили за сталкинг.