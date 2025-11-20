10:12, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Обещал помочь с оформлением льготных кредитов: астанчанину вынесли приговор
Мошенник обманул 16 граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Житель столицы обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства.
Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.
К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тысяч тенге.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы.
Причиненный материальный ущерб взыскан.
Приговор вступил в законную силу.
