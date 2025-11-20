Обещал помочь с оформлением льготных кредитов: астанчанину вынесли приговор

Житель столицы обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства.

Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.

К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тысяч тенге.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Причиненный материальный ущерб взыскан.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone.