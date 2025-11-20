РУ
    10:12, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Обещал помочь с оформлением льготных кредитов: астанчанину вынесли приговор

    Мошенник обманул 16 граждан, обещая помочь с оформлением льготных кредитов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Астаны.

    суд
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Житель столицы обещал оформить льготные кредиты в течение месяца, за что доверчивые граждане переводили денежные средства.

    Общая сумма ущерба превысила 4 млн тенге.

    К примеру, представляясь работником нацкомпании, предлагал помочь оформить кредит на льготных условиях, оценив свою услуг в 100 тысяч тенге.

    Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы.

    Причиненный материальный ущерб взыскан.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о фишинговых атаках на iPhone.

    Мошенничество Суды Кредит Астана
