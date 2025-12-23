РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • ру
    16:27, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Объем сельхозпродукции Мангистау достиг 38 млрд тенге

    В 2025 году в Мангистауской области произведено сельскохозяйственной продукции почти на 38 млрд тенге. При этом объем производства в животноводстве вырос на 22,4%, передает агентство Kazinform.

    Верблюд Түйе
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Аким области Нурдаулет Килыбай сообщил на пресс-конференции в СЦК, что для повышения доступности местной продукции строится современное овощехранилище вместимостью 4 тысячи тонн. С учетом природных особенностей региона активно развиваются верблюдоводство, рыбная отрасль и туризм.

    Нурдаулет Килыбай
    Фото: СЦК

    В регионе зарегистрировано около 95 тысяч верблюдов. В направлении глубокой переработки верблюжьего молока и его экспорта реализуются три крупных проекта. Также в этом году открыли цех по автоматизированному доению верблюдов.

    В 2025–2027 годах планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 23,6 млрд тенге для развития агропромышленного комплекса. Это позволит обеспечить внутренний рынок натуральной и местной продукцией.

    В рамках модернизации ветеринарной системы в регионе будут введены 43 ветеринарных пункта и одна станция.

    Теги:
    Сельское хозяйство Нурдаулет Килыбай Регионы Мангистауская область
    Дамира Кеңесбай
    Автор
